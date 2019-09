Čínsky premiér: Peking ukončí chaos v Hongkongu v rámci zákona

Čínsky premiér Li Kche-čchiang, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 6. septembra (TASR) - Čínska vláda ukončí súčasný "chaos" v Hongkongu v súlade s platnými zákonmi. Vyhlásil to v piatok čínsky premiér Li Kche-čchiang počas stretnutia s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá je na trojdňovej návšteve Číny.Podľa agentúry DPA išlo o prvé vyjadrenie čínskeho premiéra k vlne prodemokratických protestov v Hongkongu, ktoré trvajú už tri mesiace. Na ich počiatku stál sporný návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu do pevninskej Číny.Hongkonská líderka Carrie Lamová 5. septembra oznámila, že sporný návrh zákona bude oficiálne stiahnutý. Aktivisti sú ale odhodlaní pokračovať v protestoch dovtedy, kým nebudú splnené aj ich ďalšie štyri požiadavky vrátane nezávislého vyšetrenia policajného násilia voči demonštrantom a prepustenia ľudí zadržaných počas protestných zhromaždení.V posledných týždňoch podľa DPA narastajú obavy, že Čína sa pokúsi "vyriešiť" politickú krízu v Hongkongu za pomoci armády. Čínsky premiér však v piatok ubezpečil, že Peking dokáže celý problém zvládnuť v rámci platných zákonov.Nemecká kancelárka vyjadrila nádej, že po oficiálnom stiahnutí sporného zákona bude možné krízu v Hongkongu vyriešiť pokojným spôsobom.vyhlásila Merkelová.O stretnutie s kancelárkou počas jej návštevy Číny požiadali aj vodcovia hongkonského protestného hnutia. Podľa Merkelovej hovorcu však takáto schôdzka nie je v programe návštevy.Li Kche-čchiang a Merkelová v Pekingu v piatok podpísali 11 bilaterálnych dohôd o spolupráci vo sférach letectva, automobilového priemyslu, čistej energie, financií či vzdelávania.Nemecká kancelárka v tejto súvislosti vyjadrila nádej, že sa čoskoro podarí ukončiť súčasnú obchodnú vojnu medzi Washingtonom a Pekingom, ktorá negatívne vplýva aj na nemeckú ekonomiku.Ešte v piatok sa Merkelová stretne na večeri s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom a v sobotu vystúpi s prejavom pred študentami univerzity v čínskom meste Wu-chan.