Čínsky prezident opäť sľúbil, že viac otvorí ekonomiku

Čínsky prezident Si Ťin-pching, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 5. novembra (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok opäť sľúbil, že viac otvorí ekonomiku svojej krajiny. A vyhlásil, že svet musí „v prejave na veľtrhu importérov v Šanghaji, ktorý sa koná v čase, keď jeho krajina vedie obchodný spor s USA.Si Ťin-pching v prejave k publiku vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyjadril ochotu otvoriť veľký domáci trh. Čína totiž čelí kritike, že neumožňuje rovnaký prístup na svoj trh, aký majú jej firmy v zahraničí. Svetové spoločenstvo musí“ povedal čínsky prezident.Prejav bol však prednesený pri špecifickej príležitosti, a preto je nepravdepodobné, že oslabí kritiku zo zahraničia, ktoré obviňuje Čínu z množstva protekcionistických opatrení a nedodržiavania sľubov o reformách. Vzhľadom na rokovania a snahu o vyriešenie sporu medzi Čínou a Spojenými štátmi sa prezident v prejave vyhýbal poznámkam o ich vzájomných clách.Následne však vystúpil aj francúzsky prezident Macron, ktorý pripomenul, že obchodný spor medzi USA a Čínou“ a ovplyvnil globálny rast. Zároveň vyjadril nádej, že dve najväčšie ekonomiky sveta dosiahnu dohodu, ktorá tiežiných obchodných partnerov, ako je Európska únia (EÚ).Macron bez toho, aby priamo menoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, kritizoval „jednostranné akcie, pri ktorých sa využívajú clá ako zbrane“. Uviedol tiež, že otvorenie čínskeho trhu je potrebné „urýchliť a urobiť ho viac transparentným“.Jeho čínsky hostiteľ vyhlásil, že ázijská krajina by rada uzavrela dohody o voľnom obchode aj s inými štátmi. Dodal, že úradníci urýchlia rokovania o dohode o investíciách s EÚ a o spoločnom pakte s Japonskom a Južnou Kóreou.Si Ťin-pching zopakoval sľuby, že Čína zlepší prístup na svoj trh, ochranu duševného vlastníctva a zlepší právny rámec pre zahraničné podniky. Ale na veľtrhu sa objavili náznaky rozčarovania zo strany zámorských vystavovateľov, ktorí majú problémy nájsť čínskych kupcov pre svoj tovar.Európska obchodná komora v Číne začiatkom týždňa zverejnila výsledky prieskumu, v ktorom iba polovica jej členov uviedla, že ich účasť na veľtrhu v minulom roku vyústila do obchodných dohôd. A len štvrtina uviedla, že sa dohody zo Šanghaja aj realizovali.Niektorí vystavovatelia sa domnievajú, že hlavným cieľom veľtrhu je skôr propagovať „aby podujatie vzbudzovalo predstavu o úspechu, a nie seriózny pokus o podporu dovozu do Číny.Nedávny prieskum Americkej obchodnej komory v Šanghaji zase odhalil, že len 10 % jej členov označilo tento rok účasť na podujatí za „veľmi dôležitú“, zatiaľ čo dve tretiny ju považujú za „“.Čínska štátna organizácia Global Times kritiku odmietla a tvrdí, že zahraničné spoločnosti dostávajú menej objednávok pre rastúcu kvalitu čínskych výrobkov.