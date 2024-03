Čínsky prezident Si Ťin-pching chce užšie obchodné vzťahy so Spojenými štátmi, stretol sa s americkými podnikateľmi

27.3.2024 (SITA.sk) - Čínsky prezident Si Ťin-pching vyzval na užšie obchodné vzťahy so Spojenými štátmi. Učinil tak v stredu počas stretnutia s poprednými americkými podnikateľskými lídrami v Pekingu, ktoré sa konalo v čase postupného zlepšovanie americko-čínskych vzťahov. Tie nedávno klesli na najnižšiu úroveň za ostatné roky.Si Ťin-pching zdôraznil obojstranne výhodné ekonomické väzby medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, a to napriek vysokým americkým clám na čínsky dovoz a obvineniam Washingtonu z neprimeraného vplyvu komunistickej strany, nespravodlivých obchodných bariér a krádeží duševného vlastníctva.„Čínsko-americké vzťahy sú jednými z najdôležitejších bilaterálnych vzťahov na svete. To, či Čína a Spojené štáty spolupracujú alebo sa navzájom konfrontujú, má vplyv na blaho oboch národov a budúcnosť a osud ľudstva,“ povedal Si Ťin-pching podľa čínskej tlačovej agentúry Sin-chua.Si Ťin-pching zároveň poznamenal, že pokiaľ sa obe strany budú považovať za partnerov, navzájom sa budú rešpektovať a pokojne spolunažívať, potom to prinesie „obojstranne výhodné výsledky a vzťahy medzi Čínou a USA sa zlepšia“.