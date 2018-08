Čínsky prezident Si Ťin-pching navštívi v septembri Severnú Kóreu

Čínsky prezident Si Ťin-pching. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 18. augusta (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa chystá navštíviť v septembri hlavné mesto Severnej Kórey na pozvanie tamojšieho vodcu Kim Čong-una. Informoval o tom v sobotu singapurský denník Straits Times, ktorého správu prevzala tlačová agentúra Reuters.Podľa zdrojov tohto denníka má byť Si účastníkom osláv 70. výročia založenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). V prípade potvrdenia pôjde o prvú cestu čínskeho prezidenta do Pchjongjangu od roku 2005, keď ju podnikol Siov predchodca Chu Ťin-tchao.V uvedenej správe sa neuvádza, odkiaľ informácia o návšteve pochádza. Čínske ministerstvo zahraničných vecí podľa Reuters zatiaľ neodpovedalo na žiadosť o poskytnutie vyjadrenia. Výročie vzniku KĽDR pripadá na 9. septembra a návšteva čínskeho prezidenta môže ešte stále podliehať zmenám, upozornil denník Straits Times.Čína je pre Severnú Kóreu najdôležitejším obchodným partnerom. Severokórejský vodca Kim navštívil túto susednú krajinu od začiatku roka už trikrát, pričom rokoval so Siom o zlepšení spolupráce v oblasti ekonomických reforiem, pripomenul Reuters.Spojené štáty uvalili tento týždeň sankcie na tri čínske firmy za ich údajnú pomoc pri nelegálnom obchodovaní so Severnou Kóreou. Podľa Washingtonu išlo o porušenie medzinárodných sankcií voči Pchjongjangu.