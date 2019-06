Čínsky prezident vyzval USA a KĽDR, aby pokračovali v rozhovoroch

Severokórejské a čínske národné zástavy vejú na ulici v Pchjongjangu 20. júna 2019. Čínsky prezident Si Ťin-pching pricestoval vo štvrtok na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 20. júna (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo očakáva, že Spojené štáty a Severná Kórea obnovia produktívny dialóg. Čínsky prezident Si Ťin-pching to povedal severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi na rozhovoroch, ktoré s ním viedol na návšteve Pchjongjangu, vyplýva podľa agentúry AP zo správ čínskych štátnych médií.Si na stretnutí s Kimom uviedol, že situácia na Kórejskom polostrove. Čína podľa neho podporuje politické riešenie tamojších problémov a je ochotná urobiť, čo môže, na vyriešenieSevernej Kórey.citovala čínskeho lídra štátna televízia CCTV. Zmieňoval sa zrejme o summitoch Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure a Vietname, ktoré nepriniesli konkrétne výsledky. Rozhovory Washingtonu a Pchjongjangu medzičasom uviazli na vzájomných nezhodách okolo denuklearizačných krokov Severnej Kórey a rušenia sankcií zo strany USA.Kim Čong-un podľa CCTV povedal, že jeho krajina za uplynulý rok podnikla "mnohé pozitívne opatrenia", nedostalo sa jej však "aktívnej reakcie príslušnej strany", čím mal zjavne na mysli USA.Najvyšší predstaviteľ KĽDR tiež čínskemu prezidentovi povedal, že Severná Kórea by, avšak dúfa, že bude môcť viesť s "príslušnou stranou" rozhovory o tom, ako možno zmierniť napätie a dosiahnuť výsledky.Si Ťin-pching sa stretol s Kimom počas úvodného dňa prvej návštevy čínskeho prezidenta v Pchjongjangu za posledných 14 rokov. Podľa čínskej agentúry Sinchua by Peking mohol zohrávať jedinečnú a konštruktívnu úlohu pri dosiahnutí prelomenia nedôvery medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi.Si sa od nástupu do prezidentského úradu v roku 2012 stretol s Kimom štyrikrát v Číne. Stretnutia sa konali vždy okolo termínov Kimových summitov s Trumpom a juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, čo zdôrazňovalo úlohu Pekingu ako kľúčového aktéra v patovej situácii týkajúcej sa jadrového odzbrojenia Severnej Kórey.