Čínsky umelec Aj Wej-wej otvoril výstavu o 43 zmiznutých študentoch

Mexiko 13. apríla (TASR) - Celosvetovo uznávaný čínsky výtvarný umelec a aktivista Aj Wej-wej venoval svoju ďalšiu výstavu 43 študentom, ktorí v roku 2014 zmizli v mexickom štáte Guerrero a pravdepodobne sa stali obeťami masakry. Informovala o tom v sobotu agentúra Reuters.Aj Wej-wej predstavil v Mexiku veľkoformátové farebné portréty 43 študentov vytvorené z kociek lega. Inštaláciu dopĺňa časová história udalostí spoločne s vyšetrovaním tak, ako o ňom hovorí oficiálna verzia mexickej vlády.povedal novinárom vo štvrtok na tlačovej konferencii k výstave s názvom Reestablishing Memories.Aj Wej-wej je známy kritik čínskej vlády. K najnovšiemu dielu ho podľa vlastných slov sčasti inšpirovalo konanie vlády v Pekingu. Čínska vláda po tragickom zemetrasení v roku 2008 v provincii S'-čchuan odmietla svoj podiel zodpovednosti za smrť tisícok detí v tamojších školách, ktoré sa zrútili v dôsledku nekvalitnej výstavby a zabezpečenia, vysvetlil výtvarník.vyhlásil umelec. Po tom, ako vyšlo najavo, že následkom otrasov bolo ťažko poškodených 7000 škôl, vypuklo pobúrenie verejnosti. Padli obvinenia z nekvalitnej výstavby, krátenia stavebného procesu a z korupcie; mnohé iné budovy stojace neďaleko totiž zostali po zemetrasení pevné. Čínska vláda dosiaľ nezverejnila výsledky vyšetrovania.Portréty 43 mexických študentov vznikli v spolupráci so študentmi z Mexickej národnej autonómnej univerzity (UNAM). Jej otvorenie v priestoroch univerzitného areálu v hlavnom meste Mexika sa uskutočnilo v sobotu a potrvá do októbra.Študenti ľavicového seminára z Ayotzinapy v štáte Guerrero zmizli v meste Iguala v noci na 27. septembra 2014 po tom, čo sa zmocnili niekoľkých autobusov, aby sa mohli zúčastniť na demonštrácii.Podľa prvotných zistení vlády ich zatkla skorumpovaná polícia, ktorá ich následne odovzdala členom drogového kartelu Guerreros Unidos. Tí ich omylom považovali za príslušníkov konkurenčného drogového kartelu a údajne ich zavraždili, pričom ich telá spálili na skládke odpadu a popol hodili do rieky.Doposiaľ však boli identifikované telesné pozostatky len jedného z dovedna 43 zmiznutých študentov. Rodičia zvyšných nezvestných stále vyvíjajú tlak na vládu a dožadujú sa odpovedí.Vládnu verziu udalostí ostro kritizovala aj skupina zahraničných odborníkov, ktorá zhromaždené dôkazy v prípade skúmala.