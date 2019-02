Čínsky výrobný sektor klesol najvýraznejšie za takmer tri roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 1. februára (TASR) - Čínsky výrobný sektor zaznamenal v januári najvýraznejší pokles za takmer tri roky. Uviedli to v piatok spoločnosť Markit a časopis Caixin, ktoré sa na rozdiel od informácií štatistického úradu v prieskume viac sústreďujú na menšie a súkromné podniky. Najnovší prieskum tak ešte posilnil obavy, že spomaľovanie čínskej ekonomiky sa zrýchľuje.Index nákupných manažérov spoločností IHS Markit a Caixin pre čínsky výrobný sektor dosiahol v januári 48,3 bodu oproti 49,7 bodu v decembri. To znamená ďalší pokles aktivity v sektore, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Januárová hodnota indexu je navyše najhoršia od februára 2016.Údaje Markit a Caixin za výrobný sektor sú ešte horšie, než správa štatistického úradu o aktivite v tejto oblasti, kľúčovej pre tvorbu pracovných miest a vývoj ekonomiky, ktorú čínsky štatistický úrad zverejnil vo štvrtok (31. januára). Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávali iba mierny pokles indexu za január, na 49,5 bodu.Kľúčový podindex nových objednávok, ktorý je indikátorom budúcej aktivity firiem, dosiahol 47,3 bodu. To je najslabšia hodnota od septembra 2015.