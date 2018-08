Čínsky vývoz clá zatiaľ veľmi neovplyvnia, dôsledky sa objavia neskôr

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 6. augusta (TASR) - Čínsky export si podľa všetkého udržal solídny rast aj v júli, napriek novým dovozným clám Spojených štátov na čínsky tovar za miliardy dolárov. Vyhliadky na ďalšie obdobie však vzhľadom na eskalujúci spor medzi Pekingom a Washingtonom už také pozitívne nie sú.Ekonómovia sú presvedčení, že dovozné clá USA na čínsky tovar v hodnote 34 miliárd USD (29,34 miliardy eur), ktoré vstúpili do platnosti 6. júla, zatiaľ nemali výraznejší vplyv na čínsky vývoz. Prieskum agentúry Reuters ukázal, že 37 oslovených ekonómov počíta s približne 10-% rastom exportu Číny za mesiac júl. To je síce slabšie tempo rastu oproti júnu, keď vývoz sa medziročne zvýšil o 11,2 %, stále je to však výrazný rast. Na druhej strane ekonómovia očakávajú, že problémy Číny spojené s vysokými clami sa v oblasti exportu budú časom zvyšovať.uviedli ekonómovia. V súčasnosti vplyv ciel ešte nie je podľa nich tak vidieť, keďže júl bol zatiaľ prvým mesiacom, v ktorých clá na čínsky tovar vstúpili do platnosti.(1 EUR = 1,1588 USD)