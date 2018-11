Čínskych turistov v ČR pribúda, v lete ich bolo takmer ako Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 7. novembra (TASR) - Turistický ruch v Česku zažíva veselé časy. A dvojnásobne to platí, čo sa týka návštevníkov z Číny. Tých sa v letných mesiacoch ubytovalo v českých hoteloch a penziónoch 215.000, čo medziročne znamená o štvrtinu viac. Na ulici je možné teraz stretnúť Číňana s približne rovnakou šancou ako turistu zo Slovenska, uviedol server iDNES.cz.Počet slovenských turistov sa v 3. štvrťroku zvýšil o 5,4 % na 224.000. Nad čínskymi turistami tak majú zatiaľ prevahu, pri súčasnom tempe rastu však táto prevaha nevydrží dlho, dodal iDNES.cz.Najviac turistov v období od júla do konca septembra prišlo do Česka tradične z Nemecka. Celkovo sa v 3. kvartáli ubytovalo v Česku takmer 590.000 nemeckých hostí, čo znamená rast o 2,6 %. Viac než 200.000 prišlo aj Poliakov a Američanov.Podľa najnovších údajov Českého štatistického úradu za 3. kvartál zažíva turistický biznis v Česku dobré časy. Počet hostí hromadných ubytovacích zariadení celkovo vzrástol o 5,7 % na 7,4 milióna. O 4,3 % sa zvýšil aj počet ich prenocovaní.Z typov zariadení klesol záujem len o 5-hviezdičkové hotely. O niekoľko percent išli nahor hotely aj penzióny, ale omnoho výraznejšie vzrástla v lete popularita kempov. V nich sa v porovnaní s predchádzajúcim letným obdobím ubytovalo o 11,9 % hostí viac.