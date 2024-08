Cintorín v Košiciach má zrevitalizovaný vstupný priestor, návštevníkom ponúkne nové služby (foto)

Obnova vstupného portálu

Výstava histórie cintorína

Štyri funkčné zóny

Reštaurovanie vstupného portálu





Stavebné práce na revitalizácii cintorína sa začali v lete 2022, ich celková cena bola 1,6 milióna eur s DPH. V rámci nich bol obnovený vstupný priestor cintorína až po centrálny kríž. Rekonštrukciou prešlo aj parkovisko, ktoré bolo na sklonku júla spoplatnené. Prvé dve hodiny môžu návštevníci parkovať zdarma, každá ďalšia začatá je spoplatnená sumou jedno euro. Parkovanie je spoplatnené od pondelka do soboty, vždy od 7:30 do 18:00. Počas nedieľ i sviatkov možno parkovať zadarmo. K dispozícii je 71 parkovacích miest, ďalšie tri miesta sú pre ZŤP osoby.



1.8.2024 (SITA.sk) - Zrevitalizovaný vstupný priestor Verejného cintorína v Košiciach ponúkne návštevníkom nové služby. Ako na tlačovom brífingu uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) ku kaviarni, ktorá tam už funguje, sa pridá aj predajňa kvetín.Polaček uviedol, že ide o nápad riaditeľky Správy mestskej zelene (SMsZ) Marty Popríkovej . V predajni by mali byť predávané prebytky kvetín SMsZ, a tiež by tam mali pracovať zamestnanci SMsZ v Košiciach. Predaj by mal generovať zisk pre správu mestskej zelene. Popríková doplnila, že cieľom bolo, aby pri vstupe na cintorín mesto ponúkalo všetky služby, ktoré s tým súvisia.Pripomenula, že kaviareň bola otvorená v roku 2020 a podľa riaditeľky SMsZ v Košiciach má od verejnosti pozitívnu odozvu. Upresnila, že v predajni by mali byť dostupné nielen rastlinné prebytky, ale i celkovo rastlinný materiál, ktorý pestujú. Priblížila tiež, že pôvodne museli záujemcov o produkty posielať do zázemia SMsZ, ktoré sa nachádza kúsok od cintorína.„Priestory budú ponúkať sortiment vyrobený rukami našich zamestnancov, dopestovaný v našom skleníkovom hospodárstve, ako aj v škôlke v Bernátoviciach," uviedla.V minulosti na mieste, kde sa predajňa nachádza, boli pôvodne kancelárske priestory. Polaček uviedol, že v rámci revitalizácie Verejného cintorína v Košiciach aktuálne prebieha reštaurovanie vstupného portálu. Primátor zdôraznil, že sa rozhodli, že približne sto rokov starý portál nebudú obnovovať prostredníctvom náteru, ale odstránia z neho vrstvy farby a vykonajú komplexnú obnovu.Avizoval tiež, že majú v úmysle celý vstupný priestor cintorína vizuálne zjednotiť. Avizovaná bola aj príprava výstavy o histórii, súčasnosti a budúcnosti Verejného cintorína v Košiciach. Táto výstava by mala byť predstavená v jesenných mesiacoch.„Tak ako poznáte výstavu k Spievajúcej fontáne, tak podobne cez panely chceme odkomunikovať históriu cintorína, ale aj všetky tie technologické smart riešenia, ktoré sú pod zemou a nikto o nich nevie," vysvetlil Polaček.Projektant Miroslav Macejko uviedol, že v priestore po revitalizácii vznikli v podstate štyri funkčné zóny. Prvou je parkovisko, druhou priestor pred vstupným portálom cintorína, za portálom podľa jeho slov vzniklo akoby „obradno-komunikačné námestie", kde sa nachádza vstup do domu smútku, areálu aj urnového hája. Za ním je priestor so stromami i lavičkami. Macejko zdôraznil, že v rámci revitalizácie pribudli i desiatky stromov.„Povedali sme si ‚prečo by malo byť parkovisko robené klasickým spôsobom?‘, tak sme povedali, že neho urobíme takú džungľu. Ono to tak ešte teraz nevyzerá, ale počkajme pár rokov," povedal projektant.Dodal, že keď sa vysadená zeleň rozrastie, mal byť tam vzniknúť „jeden zelený raj". Priblížil tiež riešenia použité na parkovisku pri cintoríne, medzi nimi napríklad spomenul vodozádržné opatrenia, ktoré sú schopné udržiavať dažďovú vodu. Použitý bol aj do špeciálny systém TreeParker.Ide o systém, ktorý by mal drevinám zaistiť dostatok priestoru na rozvoj koreňov, a tiež prísun vody a vzduchu, a to i napriek tomu, že sú nad ním betónové plochy. Reštaurovanie vstupného portálu bolo vyňaté zo zmluvy o rekonštrukcii.„Pôvodne sme uvažovali, že to necháme v tom stave, v akom to je. Len tam boli niektoré veci, ktoré odpadávali a tá stierka nebola kvalitná, a keď sme začali tú stierku sťahovať dole, zistili sme, že ten základ je neskorosecesný, z veľmi kvalitného materiálu, veľmi kvalitne urobený, tak preto sme sa k tomu vrátili," vysvetlil Macejka dôvod, prečo pristúpili k reštauračným prácam.Zdôraznil, že na to pôvodne prostriedky v rozpočte neboli. Poznamenal, že v súčasnosti je náročné zohnať na niečo takéto majstrov a boli potrební reštaurátori. Predpokladá sa, že reštauračné práce za temer 121-tisíc eur by mohli byť hotové do konca tohtoročného augusta.