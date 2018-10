Cintoríny na Zemplíne sa pripravujú na zvýšený počet návštevníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Michalovce/Humenné 29. októbra (TASR) – Cintoríny v metropolách dolného a horného Zemplína očakávajú v období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých zvýšený počet návštevníkov. Prijali v tejto súvislosti niekoľko opatrení.Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce majú v správe celkovo päť cintorínov, a to na Kollárovej, Močarianskej, Topolianskej a Kapušianskej ulici, a tiež nový cintorín na Bielej hore. Ako TASR informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, v dušičkovom období sú otvorené od 7.30 do 21.00 h. Bude tomu tak do 8. novembra. Pozostalí majú podľa jej ďalších slov na Kollárovej ulici zabezpečenú vodu v priestoroch domu smútku, ale aj v troch nových studniach na cintoríne. Odpad budú pracovníci vyvážať denne.priblížila. Zvýšenú pozornosť bude miestam posledného odpočinku venovať podľa jej ďalších slov aj mestská polícia. Hovorkyňa zároveň upozornila vodičov, že od piatka (26.10.) do nedele (4.11.) je povolené parkovanie aj na Špitálskej ulici, v blízkosti novej brány na cintorín, v mieste, kde sa nachádza heliport.Humenská samospráva v súvislosti s dušičkovým obdobím prijala niekoľko opatrení. Jedným z nich sú aj kontrolné hliadky mestskej polície, ktoré budú počas celého týždňa dohliadať na zabezpečenie poriadku a čistoty na cintoríne, ako aj na zamedzenie krádeží.priblížila pre TASR Michaela Dochánová z tlačového referátu mesta.Mestský cintorín bude od stredy (31.10.) až do nedele (4.11) otvorený od 7.00 do 22.00 h, kedy bude tiež zabezpečené osvetlenie celého pohrebiska, ciest, chodníkov a schodov. V týchto dňoch miesto posledného odpočinku ozvučia aj clivou hudbou. Pitná voda, resp. výpustné ventily budú podľa Dochánovej k dispozícii na určených miestach.zdôraznila. Prevádzkovať budú aj mobilné sociálne zariadenie v čase od 8.00 do 20.00 h.