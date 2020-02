Ciro Immobile drží Lazio v hre o majstrovský titul, vyrovnal bradatý rekord Serie A

Zápis z roku 1959

Dlhá séria bez prehry

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - V najvyššej talianskej futbalovej súťaži sa v súvislosti s duelom o tohtosezónne majstrovské "scudetto" najčastejšie skloňujú Juventus Turín Inter Miláno . V popredí sa však nenápadne drží aj Lazio Rím "Biancocelesti" sú momentálne tretí so 49 bodmi za milánskym Interom (51) a turínskou "starou dámou" (54). Na postavení Lazia má veľký podiel produktívny kanonier Ciro Immobile.Hráč, ktorému nikde okrem Apeninského polostrova "ruže príliš nekvitli", nastrieľal v tomto ročníku Serie A už 25 gólov a súboji o Zlatú kopačku na diaľku súperí s bundesligistami Robertom Lewandowským a Timom Wernerom.Immobile sa v nedeľňajšom dueli proti tímu SPAL Ferrara (5:1) dvomi zásahmi postaral o zápis do histórie.V dejinách súťaže sa ešte nikdy nestalo, aby niektorý z hráčov zaznamenal v úvodných 21 dueloch sezóny viac ako 25 gólov.Na túto hranicu sa ešte v roku 1959 dostal niekdajší útočník Interu Miláno či AS Rím Antonio Valentín Angelillo. Dlhých 61 rokov ho nikto nenapodobnil, dokázal to až teraz Immobile.Lazio neprehralo v ligovej súťaži od 25. septembra, keď na milánskom San Sire nestačilo na Inter (0:1). Mužstvo, v ktorom pôsobí aj slovenský stopér Denis Vavro, odvtedy ťahá 16-zápasovú sériu bez prehry.Keď v stredu v dohrávke 17. kola v domácom prostredí zdolá Hellas Verona, plnohodnotne sa zapojí do súboja o majstrovský titul.Lazio ho v minulosti vyhralo iba dvakrát, ostatný raz v sezóne 1999/2000. "Ciro Immobile a Joaquín Correa sú pre mňa nedotknuteľní," povedal tréner Lazia Simone Inzaghi na klubovom webe.