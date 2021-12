Cirque du Soleil mieri na Slovensku s predstavením Corteo, rozlúčka Klauna zbúra predsudky o smutných odchodoch

Posledná rozlúčka Klauna

Atmosféru umocňuje úchvatná scéna



O CIRQUE DU SOLEIL

Slnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až ku vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto, v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch.





15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Jedinečná produkcia Corteo, ktorá sa doposiaľ predstavila pred zrakom viac ako deväť miliónov divákov, v dvadsiatich krajinách, na štyroch kontinentoch sveta, prichádza na Slovensko.Corteo, jedno z najočarujúcejších javiskových vystúpení jedinečného Cirque du Soleil, je pripravené uchvátiť slovenských divákov po dvojročnej pauze bez vystúpení. Predstavenia sa uskutočnia v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v dňoch 15. až 18. septembra 2022. Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal od 16. decembra 09.00.Corteo, v taliančine znamená posledná púť, resp. pohreb, no v podaní Cirque du Soleil ponúka radostný sprievod poslednej cesty Klauna. Predstavenie, ktoré spája hereckú vášeň s eleganciou a silou akrobatov, divákov vtiahne do divadelného sveta umenia, komédie a spontánnosti v tajuplnej atmosfére medzi nebom a zemou.Hlavná postava Klauna si predstavuje svoj vlastný pohreb, odohrávajúci sa v karnevalovom prostredí, na ktorý potichu dozerajú láskaví anjeli. Šou popretkávaná kontrastmi veľkého s malým, smiešneho s tragickým, dokonalosťou so šarmom nedokonalosti, vyzdvihuje múdrosť a dobrotu, silu, ale aj krehkosť hlavného hrdinu, v ktorom sa nepochybne nájdu i návštevníci nevšedného podujatia.Počas celej ceremónie odchodu hlavného hrdinu znie lyrická a hravá hudba, v ktorej sa ilúzia snúbi s realitou. Pódium je počas tohto predstavenia umiestnené v strede arény a miesto podujatia delí na dve polovice, kde každá polovica divákov vidí tu druhú, a vďaka tomu ponúka jedinečnú perspektívu nielen predstaveniu, ale aj oku účinkujúcich.Nevídanú atmosféru v scénickej show od Cirque du Soleil umocňuje úchvatná scéna. Javiskové záclony inšpirované Eiffelovou vežou a ručne maľované javiskové závesy dodávajú pódiu teatrálnu veľkoleposť.Pripravovaného predstavenia sa okrem fanúšikov nevedia dočkať ani účinkujúci, či manažment Slnečného cirkusu. “Sme úplne nadšení, že konečne môžeme priniesť Corteo do Európy. Naši účinkujúci čakali dva roky, aby mohli opäť a znova zažiť radosť a energiu publika, ktoré bude s originálnym inscenovaním Cortea zažívať emocionálny a magicky návrat Cirque du Soleil na pódiá a kedy diváci môžu prvýkrát uvidieť a cítiť vystúpenie z perspektívy umelcov,” vyjadril sa Mike Newquist, viceprezident sekcie turné vystúpení CDS.