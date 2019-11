Cisár Naruhito navštívil svätyňu Ise

Japonský cisár Naruhito oficiálne zasadol na tzv. chryzantémový trón v Tokiu 22. októbra 2019. Japonská vláda pri tejto príležitosti vyhlásila na 22. októbra mimoriadny štátny sviatok.Cisár Naruhito je 126. japonským cisárom. Na tróne vystriedal 1. mája 2019 svojho otca Akihita, ktorý abdikoval 30. apríla 2019.Dynastia japonských cisárov je najdlhšie vládnucou dynastiou na svete. Cisári z tohto rodu vládnu krajine už najmenej 1500 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cu 22. novembra (TASR) - Japonský cisár Naruhito a cisárovná Masako navštívili v piatok komplex šintoistickej svätyne Ise v strednej časti krajiny a zavŕšili tak proces dvoch rituálov súvisiacich s intronizáciou panovníka.Ako informovala tlačová agentúra Kjódó, cisársky pár sa pomodlil vo vonkajšej svätyni Gekú zasvätenej bohyni oblečenia, jedla a bývania, pričom cisár bol odetý v tmavooranžovom rúchu "korozen no gohó" a cisárovná vo vrstvenom dvornom kimone.Po tom, ako cisár 1. mája zasadol na chryzantémový trón, Naruhito svoju intronizáciu proklamoval v októbri pred zahraničnými hosťami počas obradu "sokuirei seiden no gi". Tento mesiac absolvoval rituál vďakyvzdania "daidžósai", keď bohom obetoval novú úrodu.Účelom návštevy svätyne Ise je slávnostne oznámiť bohom dokončenie týchto dvoch hlavných rituálov.Cisár Naruhito sa po rozľahlom komplexe svätyne pohyboval v tom istom koči ťahanom koňmi, ktorý pred 29 rokmi použil i jeho otec - bývalý cisár Akihito -, kým cisárovná Masako, ktorá je na kone alergická, použila vozidlo.Panovnícky pár v sobotu ráno zavíta aj do vnútornej svätyne Naikú zasvätenej bohyni slnka a vesmíru Amaterasu, ktorá je mýtickou pramatkou japonskej cisárskej rodiny. Ešte v ten istý deň sa pár vráti do Tokia.Cisár a cisárovná absolvujú od utorka do štvrtka cestu do miest Nara a Kjóto, kde navštívia mauzóleá niekdajších cisárov.