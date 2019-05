Čistá ropa je už v Bielorusku, v rafinérii Mozyr ju očakávajú 4. mája

Ropovod Družba, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 3. mája (TASR) - Bielorusko potvrdilo, že do krajiny už dorazila z Ruska cez ropovod Družba čistá ropa. Uviedla to bieloruská štátna ropná spoločnosť Belneftechim bez ďalších podrobnosti.Poľsko, Nemecko, Ukrajina, Slovensko a ďalšie krajiny minulý mesiac zastavili dovoz ruskej ropy cez Družbu, pretože bola kontaminovaná veľkými množstvami organických chloridov, ktoré by mohli poškodiť rafinérske zariadenia.Hovorca bieloruskej štátnej ropnej spoločnosti Belneftechim vo štvrtok (2. 5.) potvrdil, že čistá ropa už dorazila na hranice s Ruskom, ale očakáva, že rafinériu Mozyr v juhovýchodnom Bielorusku dosiahne najskôr 4. mája.Bielorusko odhaduje, že transport komodity cez ropovod Družba by do 10. mája mohol dosiahnuť 60 až 70 % kapacity, ale úplné obnovenie dodávok ropy z Ruska by mohlo trvať mesiace.Cez Družbu je možné prepravovať až 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, čo predstavuje 1 % celosvetového dopytu po rope. Celkovo Rusko exportuje približne 4 milióny barelov ropy denne aj cez iné potrubia, na juhu, severozápade a východe, ktorých sa kontaminácia nedotkla.Gomeltransnefť, prevádzkovateľ bieloruskej časti ropovodu, 25. apríla oznámil, že na neurčito zastavuje dovoz ropy z Ruska pre kontamináciu. Reagoval tak na sťažnosti odberateľov v Poľsku, Nemecku a na Slovensku, ktorí odmietli prijať alebo spracovať ruskú ropu, pretože bola kontaminovaná chloridmi.Ukrajinská Ukrtansnafta 26. apríla tiež oznámila, že zastavuje tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a varovala pred hrozbouropovodu Družba, hlavnej exportnej trasy na prepravu ropy do Európy z Ruska a Kazachstanu.Slovenská spoločnosť Slovnaft v tejto súvislosti uviedla, že na základe dohody s ruským ministerstvom energetiky očakáva obnovenie dodávok čistej ruskej ropy do polovice mája. Dlhšie trvajúci výpadok dodávok by mohol prinútiť rafinérie vo východnej Európe a Nemecku, aby znížili výrobu a Rusko, aby obmedzilo ťažbu. Odberatelia by tiež mohli požadovať od Moskvy náhradu za stratené zisky.Poľské ministerstvo energetiky sa rozhodlo uvoľniť povinné zásoby ropy na zabezpečenie produkcie v domácich rafinériách. Vydané rezervy majú zabezpečiť kontinuitu spracovania rafinérií na normálnych úrovniach, uviedla hovorkyňa ministerstva.Česká rafinéria v Litvínove tiež začala prijímať ropu zo štátnych núdzových rezerv v dôsledku zastavenia ruských dodávok.Akcionári dvoch nemeckých rafinérií zariaďujú prepravu ropných tankerov cez Baltské more v reakcii na pozastavenie Družby, uviedol hovorca priemyselnej skupiny MWV.Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že kontamináciapoškodila reputáciu krajiny ako exportéra ropy a ruskej ropnej infraštruktúry. Ruský ropný gigant Transnefť obvinil malú súkromnú spoločnosť, že je zodpovedná za kontamináciu, ktorá spôsobila zastavenie dodávok.