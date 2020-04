Čistky ministra Doležala pokračujú, Helexa končí na čele Slovenskej pošty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 - Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa v jej vedení končí. Vo funkcii bude pre krízovú situáciu s koronavírusom do 1. júna 2020. Rozhodol o tom minister dopravy Andrej Doležal.„Odvolávam generálneho riaditeľa Slovenskej pošty z dôvodu, že dostatočne včas nepripravil verejné obstarávanie v súvislosti so strážením budov Slovenskej pošty a v súvislosti s prevodom peňazí pre Slovenskú poštu,“ informoval v utorok Andrej Doležal.Podľa ministra dopravy išlo o zásadné manažérske zlyhanie. „Keďže o tom, že táto zmluva končí 30. apríla vedeli všetci a riaditeľ o tom mal vedieť tiež, ide o zásadné zlyhanie. Najmä v tom, že nielenže nemáme vysúťaženého vykonávateľa na tieto typy služieb, ale verejné obstarávanie v týchto veciach ani nebolo začaté. Za normálnych okolností by som postupoval striktne a riaditeľa odvolal hneď, avšak pre súčasnú situáciu si to neviem predstaviť. V tejto situácii si neviem predstaviť zveriť niekomu poštu, kto bude poverený iba dočasným vedením. Preto som požiadal pána generálneho riaditeľa, aby viedol poštu do 1. júna 2020,“ dodal Doležal.