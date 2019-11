Čistý zisk E.ON za 9 mesiacov klesol takmer o 30 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. novembra (TASR) - Nemecký energetický koncern E.ON oznámil pokles čistého zisku za deväť mesiacov takmer o 30 %. Na druhej strane, za celý rok však spoločnosť očakáva lepšie výsledky, než naznačovala pôvodná prognóza.E.ON v piatok zverejnil, že za 9-mesačné obdobie tohto roka dosiahol čistý zisk 2,11 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 28 %. Zisk na akciu dosiahol 0,96 eura oproti 1,35 eura v rovnakom období minulého roka. Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 1,18 miliardy eur oproti 1,21 miliardy eur za deväť mesiacov minulého roka.V prípade upraveného zisku pred úrokmi a daňami (EBIT) zaznamenala firma za deväť mesiacov 2,21 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 6 %. Za 3. kvartál však boli výsledky lepšie a v medziročnom porovnaní EBIT vzrástol zhruba o 20 %.Upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol za tri kvartály 3,74 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 2 %. Tržby sa zvýšili o 9 % na 23,58 miliardy eur.Spoločnosť zároveň oznámila, že za celý rok 2019 odhad upraveného čistého zisku a upraveného EBIT zlepšila, keďže už dokončila akvizíciu firmy Innogy. E.ON uviedol, že za rok 2019 očakáva čistý zisk v rozpätí od 1,45 miliardy do 1,65 miliardy eur, zatiaľ čo pôvodný odhad uvádzal zisk v rozpätí od 1,4 do 1,6 miliardy eur.Upravený EBIT by mal podľa nových odhadov dosiahnuť 3,1 miliardy až 3,3 miliardy eur. Pôvodná prognóza uvádzala rozpätie od 2,9 miliardy do 3,1 miliardy eur.