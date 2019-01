Čistý zisk firmy Philips klesol vlani o vyše 40 %

Na snímke vstup do sídla Philipsu v Amsterdame. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 29. januára (TASR) - Holandská spoločnosť Philips oznámila za minulý rok pokles zisku o vyše 40 %, na druhej strane zisk z pokračujúcich operácií zaznamenal rast a zvýšili sa aj tržby. Rovnako sa vyvíjal aj posledný kvartál minulého roka. Firma zároveň oznámila nový program spätného odkúpenia akcií.Spoločnosť, ktorá sa v súčasnosti zameriava najmä na oblasť zdravotníckej techniky, uviedla, že čistý zisk za rok 2018 klesol o 41,3 % na 1,09 miliardy eur. Zisk z pokračujúcich operácií však zaznamenal rast o vyše 27 % na 1,31 miliardy eur. Zvýšili sa aj tržby, a to takmer o 2 % na 18,12 miliardy eur.Rovnaký vývoj zaznamenala firma aj v poslednom štvrťroku minulého roka. Čistý zisk klesol na 673 miliónov eur z 860 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Dôvodom boli vysoké jednorazové zisky v poslednom kvartáli 2017 v dôsledku dekonsolidácie divízie osvetľovacej techniky, ktorá v súčasnosti nesie názov Signify.Zisk z pokračujúcich operácií však dosiahol 723 miliónov eur oproti 476 miliónom eur v poslednom štvrťroku 2017. Zvýšili sa aj tržby, a to z 5,30 miliardy na 5,59 miliardy eur.Philips okrem toho oznámil nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 1,5 miliardy eur. Jeho začiatok je stanovený na 1. kvartál tohto roka, pričom firma ho chce dokončiť do dvoch rokov.