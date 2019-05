Civilný mimosporový poriadok sa zmení, poslanci prelomili veto A.Kisku

Na snímke poslankyňa NR SR Martina Šimkovičová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. mája (TASR) - Do Civilného mimosporového poriadku pribudne možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili prezidentovo veto a opätovne schválili novelu zákona o Civilnom mimosporovom poriadku, ktorú predložili nezaradení poslanci Martina Šimkovičová a Peter Marček.Cieľom zákona je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.upozorňujú poslanci.Prezident novelu vrátil poslancom na prerokovanie ako celok a odporučil ju neschváliť. Poslanci však s jeho výhradami nesúhlasili.