Čižnár vypovedal na súde v kauze Kováčika, pripustil priateľský vzťah a ostrý konflikt poprel

Na vyvodenie dôsledkov nevidel dôvod

Godžová nemusela Kováčika poslúchnuť

11.8.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor z obdobia rokov 2013 až 2020 Jaromír Čižnár sa v stredu 11. augusta dostavil na Špecializovaný trestný súd v Pezinku , aby vypovedal v procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. Ten je stíhaný pre viacero skutkov vrátane obvinenia, že za úplatok zabezpečil, aby Úrad špeciálnej prokuratúry nepodal sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa skupiny takáčovci Ľubomíra Kudličku z väzby.Bývalý šéf prokuratúry na súde povedal, že Dušana K. pozná 25 rokov a mali pracovný ako aj priateľský vzťah. Pokiaľ ide o predmetný skutok, Čižnár sa podľa vlastných slov o tom ako generálny prokurátor v roku 2017 dozvedel z médií. Na následnej porade na generálnej prokuratúre sa Dušana K. pýtal, či sú informácie o prepustení Kudličku a nepodaní sťažnosti pravdivé.„On povedal, že áno," povedal Čižnár s tým, že Dušan K. zdôraznil, že postup v tejto veci bol podľa neho správny. Dôkazná situácia v prípade bola totiž podľa neho slabá. „Ja som mu povedal, že by som sťažnosť podal," uviedol bývalý generálny prokurátor.Na druhej strane pripustil, že slabú dôkaznú situáciu v prípade Kudličku konštatoval aj súd a proces jeho prepustenia nikto nespochybnil. Čižnár zároveň poprel, že by táto situácia vyvolala ostrý konflikt medzi ním a Dušanom K. Doplnil, že nevidel dôvod vyvodzovať voči nemu nejaké dôsledky, keďže za iný právny názor nie je možné trestať.Čižnár tiež zdôraznil, že prokurátorka Blanka Godžová nebola povinná počúvať pokyn Dušana K. v tejto veci, keďže jej zákon takúto povinnosť neukladá. „Ona mohla jednoducho povedať, že má iný názor," uviedol bývalý generálny prokurátor.Podľa neho jej špeciálny prokurátor mohol dať maximálne odporúčanie nepodať sťažnosť. „Mohla si ponechať lehotu a rozhodnúť neskôr," skonštatoval.Dušan K. je obžalovaný z toho, že bol činný pre zločineckú skupinu takáčovcov a tiež z toho, že prijal úplatok 50 000 eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepusteniu údajného šéfa takáčovcov Ľubomíra Kudličku z väzby.Takisto podľa obžaloby v dvoch prípadoch neoprávnene poskytol informácie o trestných konaniach bývalému šéfovi Kriminálneho úradu Finančnej správy SR Ľudovítovi Makóovi . Bývalý špeciálny prokurátor však trvá na svojej nevine. Stíhaný je väzobne.