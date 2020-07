Čižnárovi končí funkčné obdobie, jeho nástupcu začnú hľadať na jeseň

Zákon ušitý pre Lipšica

Kandidáti budú verejne vypočutí

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi v piatok 17. júla končí sedemročné funkčné obdobie. Bývalý prezident Ivan Gašparovič ho totiž do funkcie vymenoval 17. júla 2013. Podľa momentálne platnej právnej úpravy je funkčné obdobie generálneho prokurátora sedem rokov, pričom začína plynúť dňom zloženia sľubu do rúk hlavy štátu.„Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom," uvádza sa v zákone o prokuratúre. Parlament by mal začať proces výberu Čižnárovho nástupcu pravdepodobne v septembri. Podľa novely zákona, ktorú vo štvrtok schválil parlament, sa o pozíciu kandidáta na post generálneho prokurátora bude môcť uchádzať aj osoba, ktorá nie je prokurátorom.Zároveň bude platiť obmedzenie, že ten, kto bude chcieť kandidovať za generálneho prokurátora, nesmie posledné dva roky vykonávať politickú funkciu. Novela zákona pôjde na podpis prezidentke Zuzane Čaputovej . Na rozhodnutie, či zákon podpíše, má 15 dní.Predmetom kritiky opozície bolo, že kandidovať za šéfa prokuratúry môže aj neprokurátor. Opozícia tvrdila, že zákon sa chystá pre bývalého politika a advokáta Daniela Lipšica.Poslanci schválili pozmeňujúci návrh, že kandidátom na generálneho prokurátora môže byť osoba, ktorá dva roky pred vymenovaním nevykonávala funkciu prezidenta SR, poslanca Národnej rady SR, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu.Uchádzačom o funkciu šéfa prokuratúry môže byť podľa poslaneckého návrhu občan SR, ktorý je voliteľný do parlamentu a dosiahol vek aspoň 40 rokov. Musí mať aspoň pätnásťročnú prax v právnickom povolaní a musí byť bezúhonný.Zákon zároveň rozširuje okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie generálneho prokurátora. Podľa aktuálne platnej legislatívy môžu návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu. Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov, právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.Kandidáti absolvujú verejné vypočutie pred ústavnoprávnym výborom. Voľba generálneho prokurátora by mala byť v parlamente verejná.Generálny prokurátor podľa zákona riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. „Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry," uvádza sa v zákone o prokuratúre.Medzi výlučné kompetencie generálneho prokurátora patrí napríklad právomoc požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcov. Taktiež má právo podávať mimoriadne dovolanie v trestných konaniach, a to proti akémukoľvek výroku.