Clá a kvóty na dovoz z Ukrajiny a Moldavska budú pozastavené o rok, rozhodla Rada Európskej únie

Pravidelné monitorovanie

Nový ochranný mechanizmus

13.5.2024 (SITA.sk) - Rada Európskej únie (EÚ) v pondelok schválila ďalšie pozastavenie ciel a kvót pri dovoze z Ukrajiny a Moldavska o rok.Ako informovala na svojej webstránke, tento krok zdôrazňuje „neochvejnú politickú a ekonomickú podporu pre Ukrajinu“ zo strany EÚ po dvoch rokoch nevyprovokovanej ruskej vojenskej agresie a zároveň posilňuje ochranu európskych poľnohospodárov, pokiaľ ide o určité citlivé poľnohospodárske produkty.Autonómne obchodné opatrenia EÚ pre Ukrajinu budú platiť od 6. júna 2024 do 5. júna 2025. Okrem pozastavenia ciel a kvót nariadenie zahŕňa aj dva mechanizmy na ochranu trhu EÚ.Prvým je posilnená verzia existujúceho ochranného mechanizmu, ktorý sa bude uplatňovať na základe pravidelného monitorovania, čo umožní Európskej komisii uložiť akékoľvek opatrenie za predpokladu, že budú splnené osobitné podmienky.Druhý je nový automatický ochranný mechanizmus, ktorý bude Komisiu zaväzovať k opätovnému zavedeniu kvót, ak dovoz hydiny, vajec, cukru, ovsa, kukurice, krúp a medu prekročí aritmetický priemer množstiev dovezených v druhej polovici roku 2021, v rokoch 2022 a 2023.Opatrenia pre Moldavsko budú platiť v období od 25. júla 2024 do 24. júla 2025. Spolu s dočasným pozastavením ciel a kvót tiež posilňujú ochranu pre citlivé poľnohospodárske produkty, a to posilnením ochranného mechanizmu, ktorý je už zahrnutý v súčasnom nariadení.