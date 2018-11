Clá na bravčové mäso z USA znížili jeho ceny na domácom trhu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 17. novembra (TASR) - Američania strácajú chuť na kuracinu a konzumujú viac hovädzieho a bravčového mäsa, keďže obchodné vojny prezidenta Donalda Trumpa znížili vývoz bravčového do Číny a Mexika a priniesli lacnejšiu slaninu a rebierka na domáci trh.Presmerovanie amerického bravčového a hovädzieho na domáci trh tlačí ich ceny nadol a prispelo k zmene jedálnička. Reštaurácie stavili na klasické hovädzie hamburgery namiesto kuracích, zatiaľ čo obchody s potravinami ponúkajú viac bravčoviny.Táto zmena chutí zároveň ukončila bezprecedentne dlhé obdobie rastúcich ziskov, až 27 kvartálov v rade, pre producentov hydiny, akými sú Tyson Foods či Sanderson Farms. Analytik Bill Roenigk, konzultant obchodnej skupiny National Chicken Council predpovedá, že producenti kuracieho mäsa zaznamenajú pokles zisku alebo stratu už v 4. kvartáli tohto roka.Zlé správy pre dodávateľov kurčiat a zvýšená chuť na bravčové v USA sú vedľajším dôsledkom obchodných sporov Trumpovej administratívy, ktoré tiež priniesli pokles vývozu sójových bôbov a ciroku do Číny.Záplava bravčového mäsa na americkom trhu už ovplyvnila dopyt spotrebiteľov po kuracine, skonštatoval Roenigk. Ceny bravčového mäsa v USA totiž klesli v reakcii na zavedenie odvetných ciel na bravčové vo výške 62 % v Číne a 20 % v Mexiku. To obmedzilo vývoz z USA do týchto krajín.Americké ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že spotreba kuracieho mäsa na obyvateľa v budúcom roku stúpne iba o 1,2 %, v porovnaní s nárastom dopytu po bravčovine o 4,3 % a po hovädzom mäse o 2,6 %.Aj reštaurácie prispeli svojou troškou do mlyna. Zamerali totiž svoje najnovšie marketingové kampane na propagáciu klasických hovädzích hamburgerov či hamburgerov s "tromi plátkami slaniny" ako napríklad sieť reštaurácií Wendy’s. Aj to poháňa dopyt po bravčovom a hovädzom mäse podľa národného združenia chovateľov hovädzieho dobytka.V septembri tohto roka ponúkli reťazce rýchleho občerstvenia 54 nových hamburgerov. To je zhruba o tretinu viac ako vlani, pričom počet kuracích produktov v tejto ponuke klesol o 14 %, ukázal prieskum spoločnosti Datassential.Spomalenie spotreby kurčiat predstavuje obrat pre hydinárov. Tyson pritom začal s výstavbou závodu na spracovanie 1,25 milióna kusov hydiny týždenne, keďže vlani mal problémy udržať krok s dopytom po kurčatách. V júli spoločnosť, ktorá predáva aj hovädzie a bravčové mäso, znížila prognózu zisku v tomto roku, pričom poukázala na neistotu v obchodnej politike.Mexiko uvalilo clo na dovoz bravčového mäsa po tom, ako Washington zaviedol clá na dovoz hliníka a ocele zo susednej krajiny. Obe strany ponechali tieto clá v platnosti napriek tomu, že nedávno Spojené štáty, Mexiko a Kanada dosiahli novú dohodu o obchode.Tá by mala pomôcť podporiť vývoz bravčového mäsa do Mexika a priviesť Američanov späť ku kuracine, domnieva sa Biel Lovette, výkonný riaditeľ hydinárskej firmy Pilgrim's Pride, ktorá v 3. kvartáli zaznamenala pokles tržieb o 3,4 %."Posun od kurčiat k hovädziemu a bravčovému mäsu bol oveľa výraznejší, než si ktokoľvek predstavoval," povedala Heather Jonesová, riaditeľka investičnej spoločnosti Vertical Group.Nižší dopyt v tomto mesiaci stlačil ceny kuracích pŕs v USA na najnižšiu priemernú týždennú hodnotu v histórii záznamov. A zásoby kuraciny v chladiarenských zariadeniach stúpli na rekordných vyše 435 miliónov kilogramov ku koncu septembra. Zásoby hovädzieho a bravčového mäsa naopak klesli.