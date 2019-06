Clá USA na čínsky tovar ohrozia konkurencieschopnosť Apple

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. júna (TASR) - Americký technologický koncern Apple varuje, že navrhované clá na čínsky tovar vrátane telefónov iPhone, tabletov iPad alebo počítače Mac, znížia jeho príspevky do amerického hospodárstva a poškodia jeho globálnu konkurencieschopnosť.Washington by podľa Apple nemal pokračovať v snahe zaviesť až 25-percentné clá na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd USD (265,32 miliardy eur). Tieto clá by sa totiž dotkli aj slúchadiel AirPods, televízorov AppleTV, ako aj batérií a ďalších komponentov.Apple je najväčším americkým daňovým poplatníkom a vlani sľúbil, že v priebehu piatich rokov priamo prispeje do ekonomiky USA sumou viac než 350 miliárd USD. V dôsledku ciel by bol nútený znížiť tieto príspevky, čím by uvoľnil trh pre jeho konkurentov.USA a Čína plánujú obnoviť rokovania, ktoré sa pred vyše mesiacom dostali do slepej uličky. Podľa agentúry Reuters sa lídri oboch krajín majú stretnúť na stretnutí skupiny G20 v Japonsku na budúci týždeň. Prezident Donald Trump v máji oznámil, že zvažuje clá na ďalšie produkty z Číny.(1 EUR = 1,1307 USD)