Clarke víťazom 5. etapy Vuelty, v červenom Mollard

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Roquetas de Mar 29. augusta (TASR) - Austrálsky cyklista Simon Clarke z tímu Education First-Drapac sa stal víťazom 5. kopcovitej etapy 73. ročníka pretekov Vuelta. V záverečnom špurte trojice v stredajšej 189 km trate z Granady do Roquetas de Mar zdolal Holanďana Baukeho Mollemu (Trek–Segafredo), tretí bol Talian Alessandro De Marchi (BMC). Červený dres pre lídra priebežného poradia získal Francúz Rudy Molard (GroupamaFDJ), ktorý vystriedal na čele pretekov Poliaka Michala Kwiatkowskeho (Sky).Po šesťdesiatich kilometroch od štartu sa do úniku dostala až 25-členná skupina, v ktorej nemali zastúpenie iba tímy Sky a Quick-Step. Neskôr sa na čele osamostatnila dvojica Alessandro De Marchi a Stephane Rossetto (Cofidis). Začali spolupracovať a 70 km pred cieľom si vypracovali minútový náskok pred prenasledovateľmi. Horskú prémiu 3. kategórie Alto de Órgiva s dĺžkou 4 km a priemerným sklonom 7 % získal Rossetto.De Marchi sa však 65 km pred cieľom zbavil svojho súpera a pokračoval v samostatnom úniku. Na čelo sa po 15 km dotiahli Simon Clarke a Bauke Mollema, ktorí spolu s Talianom vytvorili vedúcu trojicu. Na horskej prémii 2. kategórie Alto de Marchal (10,8 km, 4,1 %) bol prvý Mollema. Pelotón strácal 30 km pred cieľom na čelo pretekov až šesť minút.Trojčlenná skupinka si udržala svoj náskok až do záverečných metrov a v špurte mal najviac síl Clarke. Molard prišiel do cieľa pár sekúnd po nich na šiestom mieste a získal červený dres.