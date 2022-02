Clément Noel získal pre Francúzsko olympijské zlato v alpskom lyžovaní po 16 rokoch

Po prvom kole bol šiesty

Strolz nadviazal na svojho otca

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pjongčangu Clémenta Noela delili štyri stotinky sekundy od zisku bronzovej medaily v slalome.Čo sa tomuto špecialistovi na najtočivejšiu disciplínu nepodarilo vtedy v Kórejskej republike, vynahradil si teraz v susednej Číne.Vyhral s náskokom 61 stotín sekundy pred druhým Rakúšanom Johannesom Strolzom, tretí finišoval úradujúci majster sveta Sebastian Foss-Solevaag z Nórska."Mojím cieľom bolo vrátiť sa do Francúzska s medailou a to sa mi podarilo. Vedel som, že to bude náročné, no veril som, že to dokážem,“ povedal Clément Noel po zisku zlatej medaily.Po prvom kole viedol držiteľ zlata v alpskej kombinácii Strolz, pričom Noel sa nachádzal až na šiestom mieste so stratou 0,38 sekundy na lídra. Druhé kolo už patrilo 24-ročnému Noelovi, ktorý predviedol najrýchlejšiu jazdu dňa a vyšvihol sa na prvé miesto.Pre Francúzsko vybojoval prvé olympijské zlato v alpskom lyžovaní od roku 2006, keď na ZOH v Turíne Antoine Dénériaz vyhral zjazd."Vždy je náročné pretaviť formu do víťazstva v správny moment. Nie je to rovnaké ako v pretekoch Svetového pohára. Každý sa na olympijskú súťaž pripraví najlepšie ako vie a ja som nebol výnimka," doplnil Noel.Johannes Strolz sa musel uspokojiť so striebornou medailou. Jej ziskom sa vyrovnal svojmu otcovi Hubertovi, ktorý na zimnej olympiáde v roku 1988 v Calgary vybojoval rovnako dve medaily a to zlatú v kombinácií a striebornú v obrovskom slalome."Bola tu obrovská konkurencia, veď slalom sa dá trénovať na mnohých miestach po celom svete. Vážim si, že som nadviazal po rokoch na svojho otca. Aj mňa inšpiroval Marcel Hirscher, ktorý kedysi nastavil latku v zjazdovom lyžovaní mimoriadne vysoko," skonštatoval Strolz, predtým zlatý v alpskej kombinácii na ZOH 2022.