Člen reprezentačnej „dvadsaťjednotky“ Ivan Mesík mení Trnavu za dánsky Nordsjaelland

Stabilný člen tímu

Neľahké rozhodnutie

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Ivan Mesík prestúpil zo Spartaka Trnava do dánskeho klubu FC Nordsjaelland. Referuje o tom oficiálna stránka "andelov".Osemnásťročný rodák z Banskej Bystrice prišiel do Trnavy v roku 2016, v sedemnástich zažil premiéru v najvyššej slovenskej súťaži v dueli proti Nitre.Mesík bol v aktuálnej sezóne 2019/2020 stabilným členom trnavského tímu, v stopérskej dvojici nastupoval s rumunským kapitánom Bogdanom Mitreom. Dovedna nastúpil v drese Spartaka v 24 stretnutiach, strelil v nich dva góly.V Nordsjaellande nadviaže na pôsobenie reprezentačného záložníka Stanislava Lobotku, ktorý v tomto mužstve hrával v rokoch 2015-2017."Chcel by som sa veľmi poďakovať celému klubu, ktorý mi veril a dal mi šancu ukázať sa vo veľkom futbale. Taktiež chcem poďakovať fanúšikom, ktorí ma podporovali a fandili mi po celý čas a boli úžasní. Chcel som sa posunúť ďalej a je to pre mňa jedinečná príležitosť. Na Spartak však určite nezabudnem," povedal Mesík na webe Spartaka Trnava.Podľa športového riaditeľa Andreja Kostolanského sa rozhodnutie predať hráča nerodilo ľahko."Nezainteresovaným sa môže zdať, že sa vymyká prezentovanej dlhodobej filozofii klubu. Po zvážení všetkých okolností sme sa však rozhodli pre riešenie, ktoré bude na prospech všetkých strán. Tento dánsky klub v súčasnosti disponuje jednou z najlepších metodík rozvoja mladých hráčov, s napojeniami na špičkové svetové kluby. Veľké percento hráčov, ktoré FC Nordsjaelland získa, vie ďalej veľmi dobre posúvať. K tomuto procesu dopomáha aj vyššia úroveň dánskej domácej súťaže. Tento transfer nám taktiež napomôže v rozvoji mládeže a podchyteniu, či starostlivosti o ďalšie talenty, ktorých najsilnejšie zastúpenie máme v ročníku 2003 a mladších," poznamenal Kostolanský.