Členka Bundestagu označila Merkelovú za zodpovednú za vojnu na Ukrajine

3.3.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka výboru pre obranu v nemeckom Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritizovala rozhodnutia bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej , ktoré podľa jej názoru umožnili plnohodnotný ruský útok na Ukrajinu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedala to pre televíznu stanicu RTL.Strack-Zimmermann pripomenula, že v roku 2008 bolo mnoho zástancov skorého prijatia Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ale Nemecko a Francúzsko boli proti z dôvodu postoja Ruska. To, že Ukrajinci nevstúpili do NATO, „bola v tom čase veľká chyba zo strany Francúzov a Angely Merkelovej“, povedala Strack-Zimmermann.Tá sa taktiež domnieva, že Nemecko sa malo po ruskej totálnej invázii postaviť na stranu Ukrajiny a podporiť ju zbraňami. „Bolo potrebné prepísať históriu Angely Merkelovej, najmä históriu posledných rokov a kompletne nesprávne kalkulácie,“ podotkla.V komentári k vyhliadkam konfliktu predsedníčka výboru pre obranu v Bundestagu naznačila, že je nepravdepodobné, že bude trvať tak dlho ako prvá alebo druhá svetová vojna. Zároveň dodala, že ruský vodca Vladimir Putin nepočítal so širokou a trvalou podporou Ukrajiny.Nemecko a Francúzsko zablokovali Ukrajine a Gruzínsku na samite v Bukurešti v roku 2008 poskytnutie akčného plánu pre členstvo v NATO v obave z eskalácie zo strany Ruska. Odvtedy sa aliancia na margo členstva týchto krajín vyjadruje, že do nej vstúpia „jedného dňa“.