Členke Pussy Riot nedovolila tajná služba vycestovať z krajiny

Členky ruskej punkovej skupiny Pussy Riot Maria Aľochinová (vpravo) a Nadežda Tolokonnikovová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 8. augusta (TASR) - Ruskej protikremeľskej aktivistke Mariji Aľochinovej, členke punkovej skupiny Pussy Riot, znemožnila tajná služba vycestovať do Británie. Tlačová agentúra DPA o tom informovala v stredu s odvolaním sa na správy ruských médií.Pracovníci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) Aľochinovej na jednom z moskovských letísk oznámili, že nesmie opustiť krajinu, povedala samotná aktivistka pre agentúru Interfax. Na vlastnom portáli MediaZona uviedla, že bola na ceste do škótskeho Edinburgu, kde mala vystúpiť na festivale.Zdroje z bezpečnostných kruhov následne agentúre TASS potvrdili, že Aľochinová dočasne nesmie cestovať do cudziny. Bola totiž odsúdená na verejnoprospešné práce za nedovolené protestné podujatia.Ruská skupina Pussy Riot sa stala známou v roku 2012, keď jej členky krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku vystúpili v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa s punkovou "modlitbou" proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Aľochinová a ďalšia členka Pussy Riot Nadežda Tolokonnikovová boli odsúdené na trest väzenia a v pracovných táboroch strávili takmer dva roky. Súdy však Aľochinovej odvtedy uložili aj ďalšie, miernejšie tresty za iné akcie.Iba v deň pred zmarenou cestou protestovala Aľochinová spolu s ďalším aktivistom proti mučeniu v ruských väzniciach.