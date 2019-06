Členom Rady FIFA odporučili schváliť dejisko MS klubov v Katare

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. júna (TASR) - Najbližšie dve edície futbalových majstrovstiev sveta klubov sa uskutočnia v Katare. Agentúra AP informovala, že členom Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) odporučili schváliť dejisko. Prezradili to nemenovaní ľudia z prostredia FIFA pod podmienkou anonymity.MS klubov sa uskutoční v decembri v novom formáte so siedmimi účastníkmi. Tohtoročné podujatie bude zároveň prvým ostrým testom Kataru pred svetovým šampionátom v 2022.Na kongrese v Paríži, na ktorom v stredu zvolia prezidenta Gianniho Infantina do ďalšieho funkčného obdobia, tiež schvália Čínu ako hostiteľskú krajinu Ázijského pohára v roku 2023.