Členov Úradu na ochranu ústavných činiteľov bude testovať nová komisia

Na archívnej snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) by mali robiť testy fyzickej zdatnosti pred komisiou s novým zložením. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) vo štvrtok po rokovaní brannobezpečnostného parlamentného výboru. Reagovala tak na kritiku súčasného stavu príslušníkov úradu. Dodala, že medializovanými informáciami a videami zo skúšok príslušníkov úradu sa zaoberá inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR.ozrejmila s tým, že tak chcú zabezpečiť transparentnosť a spravodlivosť pri fyzických previerkach.Podotkla, že je viacero vecí, ktoré prehodnocujú a ktoré chcú uplatniť do praxe. Dodala, že s riaditeľom úradu Radoslavom Štrbom sa dohodli na novom zložení komisie, ktorá má byť podľa jej slov nezávislá.Informovala tiež o tom, že všetky zvukové a obrazové záznamy, ktoré sa objavili v médiách, a rovnako všetky informácie o testoch fyzickej zdatnosti, už na vlastný podnet rieši inšpekcia rezortu vnútra.povedal Štrba s tým, že sa to bude riešiť zákonne ďalej.dodal.