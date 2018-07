Členovia Bielych prílb uviaznutí na juhu Sýrie žijú v strachu, píše AP

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 25. júla (TASR) - Dobrovoľníci zo sýrskej mimovládnej organizácie Sýrska civilná ochrana, ktorí po príchode provládnych síl uviazli v južnej Sýrii, žijú v strachu, aby sa nedostali do rúk vlády, ktorá ich považuje za nepriateľov. S odvolaním sa na výpovede dvoch príslušníkov tzv. Bielych prílb o tom v stredu informovala agentúra AP.Stovkám členov Bielych prílb sa nepodarilo odísť zo svojho pôsobiska južnej Sýrii skôr, než územie obsadili provládne zložky. Nedostali sa ani medzi niekoľko stoviek svojich kolegov s rodinami, ktorých odtiaľ do Jordánska evakuoval Izrael v spolupráci so svojimi spojencami.Nemenovaná dvojica pre AP uviedla, že žijú v utajení, používajú vedľajšie cesty, aby sa vyhli vládnym kontrolným stanovištiam a pohybujú sa iba v určitých miestach.Ešte zdrvujúcejším je podľa nich psychologický tlak. Na rozdiel od iných Sýrčanov, ktorí sa rozhodli zostať na vládou kontrolovanom juhu Sýrie, Biele prilby tvrdia, že dôverovať vláde nie je možné.Jeden zo spovedanej dvojice vedie tím 30 dobrovoľníkov. Ako pre AP povedal, intenzívne hľadá riešenie, ako ich spoločne s rodinami dostať odtiaľ preč.Približne 422 dobrovoľníkov spoločne s ich rodinami previezli cez víkend z bojovej zóny v pohraničnej oblasti na juhu Sýrie cez Izraelom okupovanú oblasť Golanských výšin do Jordánska. Prijatie týchto evakuovaných Sýrčanov v priebehu nadchádzajúcich troch mesiacov potvrdili vlády v Británii, Nemecku a Kanade.