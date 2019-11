Členovia CDU pred zjazdom strany varujú pred kritikou svojej šéfky

Na snímke nová predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová počas zjazdu CDU 8. decembra 2018 v Hamburgu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. novembra (TASR) - Členovia konzervatívnej nemeckej strany Kresťanskodemokratická únia (CDU) pred každoročným straníckym zjazdom, ktorý sa začne v piatok, varovali pred krokmi oslabujúcimi pozíciu svojej predsedníčky Annegret Krampovej-Karrenbauerovej. Informovala o tom agentúra DPA.Krampová-Karrenbauerová, ktorá bola do funkcie šéfky CDU zvolená vlani a na tomto poste tak nahradila kancelárku Angelu Merkelovú, prednedávnom priznala určité omyly a zlý krízový manažment. V najnovšom prieskume, ktorý zverejnil časopis Focus Online, len šesť percent Nemcov uviedlo, že jej doterajšia práca je pre stranu prínosom.Krampovej-Karrenbauerovej najväčší politický rival Friedrich Merz, ktorého vlani v decembri len tesne porazila vo voľbách do funkcie šéfa CDU, vo štvrtok odmietol špekulácie, že by na zjazde strany, ktorý sa uskutoční 22.-23. novembra vo východonemeckom meste Lipsko, proti nej plánoval kriticky vystupovať. Merz sa v posledných týždňoch viackrát kriticky vyjadril k jej vedeniu strany ako i ku kancelárke Merkelovej.Merz pre noviny mediálnej skupiny Funke zdôraznil, že na zjazde strany sa otázky týkajúce jej predsedníctva nebudú rozoberať.Merkelová sa plánuje na konci svojho štvrtého funkčného obdobia v pozícii kancelárky stiahnuť z politiky. Napriek tomu sa na zjazde strany členovia CDU údajne nebudú zaoberať tým, koho CDU nominuje za kandidáta na post nového kancelára, ktorý má byť zvolený v parlamentných voľbách v roku 2021.