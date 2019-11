Členovia Činohry opäť žiadajú Laššákovú o stretnutie k voľbe šéfa SND

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 13. novembra (TASR) - Členovia Činohry Slovenského národného divadla (SND) žiadajú opätovne ministerku kultúry SR Ľubicu Laššákovú (Smer-SD) o stretnutie. Chcú sa s ňou rozprávať o spôsobe voľby generálneho riaditeľa SND, stretnúť by sa chceli do konca novembra. Ministerstvo kultúry (MK) SR im odkazuje, že ide o internú záležitosť divadla, do ktorej nebude zasahovať.Na stretnutí s ministerkou chcú herci opätovne otvoriť otázku spôsobu voľby generálneho riaditeľa. Tá musí podľa nich zahŕňať verejnú prezentáciu jeho koncepcie. Stanovisko adresované ministerke podpísala vyše tridsiatka hercov – členov Činohry SND. Dodávajú, že o pomoc a súčinnosť budú žiadať aj Výbor NR SR pre kultúru a médiá. K pozvánke pre ministerku sa pripojili aj zástupcovia iniciatívy Stojíme pri kultúre.prečítal v stredu pred novinármi zo stanoviska herec Daniel Fischer.Svojím zámerom herci opätovne prejavujú nespokojnosť s odvolaním šéfa činohry Michala Vajdičku. Vnímajú to ako nekoncepčný krok a precedens, ktorý umožní prijímať rovnako nekoncepčné kroky do budúcnosti. Spochybňujú tiež argumenty generálneho riaditeľa Vladimíra Antalu, že za odvolaním bolo Vajdičkovo manažérske zlyhanie.Pavol Čorba z kancelárie ministerky kultúry na otázku, či sa Laššáková s hercami stretne, odpovedal, že sa MK ani ministerka nebudú miešať do interných záležitostí SND.Čorba dodal, že ministerstvo v tejto súvislosti kontaktovalo vedenie SND aj zástupcov odborov v SND, či disponujú informáciami o krokoch členov Činohry." povedal v stredu novinárom.Generálny riaditeľ SND Vladimír Antala odvolal 3. septembra dovtedajšieho šéfa činohry Michala Vajdičku. Zdôvodnil to nezvládnutím manažérskych povinností, ktoré bolo riešené opakovanými upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Vajdička sa vyjadril, že predpokladal svoje odvolanie.Za nového riaditeľa menoval Antala dramaturga činohry Petra Kováča. Ministerka kultúry vtedy zdôraznila, že rozhodnutie Antalu je jeho právomocou, do ktorej MK nemá právo vstupovať. Laššáková je však presvedčená, že na odvolanie Vajdičku mal šéf SND pádne argumenty. Ministerka nespochybnila Vajdičkov umelecký kredit, aj ona však mieni, že ako manažér zlyhal.