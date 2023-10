Členovia KDH sú rozhorčení aktivitami Františka Mikloška, koalícia s liberálnymi stranami je pre nich neprijateľná

List adresovaný strane

Politické frázy na učičíkanie voliča

Odmietnutie progresívnych experimentov

3.10.2023 (SITA.sk) - Poniektorí členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) sú rozhorčení aktivitami Františka Mikloška . Sú toho názoru, že zneužíva mediálny priestor na to, aby prezentoval svoje osobné názory na to, ako budú kresťanskí demokrati postupovať pri rokovaniach o vládnej koalícii.Ako ďalej uviedli v liste adresovanom strane, zaráža ich to ešte väčšmi z toho dôvodu, že kandidátom i členom strany bolo SMS správou odporúčané, aby sa nevyjadrovali k povolebnej politickej situácii.Pripomenuli tiež, že bolo avizované, že kresťanskí demokrati rozhodnú o svojom postupe na Rade KDH , ktorá by mala zasadnúť 14. októbra.„František Mikloško sugeruje koalíciu KDH, PS Saska pod premiérskym vedením Petra Pellegriniho zo strany Hlas . Koalícia s liberálnymi stranami PS a Saskou je pre nás neprijateľná. Dokonca ju považujeme za ponižujúcu. Pán Majerský , ako predseda KDH, sa sám vyjadril, že program Progresívneho Slovenska ´jednoznačne javí prvky extrémizmu´. KDH chce ísť s extrémistami?" pýtajú sa v liste predseda OC KDH Turčianske Teplice Michal Síkeli a podpredseda OC KDH Turčianske Teplice Ján Síkeli.Pripomenuli tiež, že už počas kampane sa ich strany neustále pýtali, či by išli do koalície s progresívcami alebo SaS a voličstvo podmieňovalo hlas pre KDH tým, že nevstúpi do vlády s týmito stranami.„KDH si zahráva s dôverou našich voličov. Reči o stanovení mantinelov a červených čiar sú len politické frázy na učičíkanie voliča," tvrdia členovia KDH. Za výhodnejšiu považujú dohodu kresťanských demokratov so stranami Smer-SD Sú toho názoru, že KDH by v takejto koalícii mohlo presadiť väčšiu časť svojho sociálneho i hodnotového programu, a tiež v nej vnímajú priestor na rokovania o ukotvení kresťanských hodnôt do Ústavy SR za účelom ochrany budúcich generácií.Členovia KDH reagujú na medializované názory Františka Mikloška o tom, že KDH nepôjde do vlády so stranou Smer, a tiež o tom, že pre kresťanských demokratov by bola najlepšou možnosťou štvorkoalícia spolu s Hlasom, SaS a Progresívnym Slovenskom.Mikloško je toho názoru, že v takej vláde by KDH bolo nenahraditeľné. Predseda KDH Milan Majerský sa pred časom pre médiá vyjadril, že program PS podľa neho obsahuje prvky extrémizmu a odmietol takéto progresívne experimenty.