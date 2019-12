Členovia OPEC+ sa dohodli na ďalšom obmedzení ťažby ropy

Pohľad na stretnutie ministrov hospodárstva a energetiky OPEC-u počas rokovania členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v sídle OPEC-u vo Viedni 5. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 6. decembra (TASR) - Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojenci na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa na piatkovej schôdzke vo Viedni dohodli, že súčasný program obmedzovania ťažby prehĺbia o ďalších 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Dodatočné produkčné škrty budú platiť v 1. kvartáli budúceho roka.V oficiálnom vyhlásení štátov OPEC+ sa uvádza, že "". Rozsah obmedzenia ťažby (vychádza z produkcie za október 2018) tak dosiahne 1,7 milióna barelov denne oproti terajšiemu programu, ktorý ťažbu oproti októbru 2018 redukuje o 1,2 milióna barelov denne.Skupina OPEC+ zároveň vo vyhlásení dodala, že okrem toho "", čo znamená, že celkový objem ťažby by mohol klesnúť v porovnaní s októbrom 2018 až o 2,1 milióna barelov denne. Dôležité však bude aj plnenie dohodnutého rozsahu redukcie zo strany jednotlivých štátov.Nové produkčné škrty budú platné počas prvých troch mesiacov budúceho roka, pričom štáty OPEC+ sa opätovne zídu na mimoriadnej schôdzke 6. marca. Na nej by mali zhodnotiť vývoj na trhu a rozhodnúť o ďalšom smerovaní produkcie.Na novom objeme redukcie ťažby sa väčšinou, až dvomi tretinami, budú podieľať štáty OPEC a v rámci nich Saudská Arábia. Práve rozdelenie ďalších škrtov bolo najnáročnejším bodom rokovaní.Ceny ropy zareagovali na rozhodnutie OPEC+ rastom, podľa analytikov je však otázne, ako dlho to vydrží. Zvýšenie cien ropy totiž vyhovuje aj producentom v Spojených štátoch, ktoré nie sú členom OPEC+. Americkí producenti zvyšujú ťažbu aj pri nižších cenách a ich rast ťažbu z bridlicových ložísk v USA ešte podporí. Okrem USA navyše na trhy dodávajú ropu aj Kanada, Brazília, Nórsko a Guyana. Zvýšenie ich produkcie by tak mohlo predpokladaný prínos dodatočnej redukcie ťažby zo strany OPEC+ vymazať.