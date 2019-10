Členovia Rady guvernérov ECB sa zhodli, že je potrebné konať

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. októbra (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) sa zhodli na tom, že je potrebné konať, keďže ekonomické vyhliadky eurozóny sa zhoršujú, ale vyjadrili aj niekoľko výhrad k prvkom balíka stimulov. Ukázala to zápisnica zo zasadnutia Rady guvernérov z 11. a 12. septembra.Prezident ECB Mario Draghi uviedol, že všetci členovia rady sa zhodli na potrebe konať, keďže inflácia v euroregióne je stále nízka a hlboko pod cieľovou úrovňou 2 %. Dodal, že jasná väčšina členov navrhované opatrenia podporila.Vo štvrtok (10. 10.) sa totiž v médiách objavili správy, že až tretina členov rady neodporučila Draghimu obnovenie nákupu dlhopisov eurozóny. Podľa zverejneného textu zápisnice Rada guvernérov opätovne zdôraznila potrebu vysoko prispôsobivej menovej politiky v dlhom časovom období. A je naďalej pripravená upravovať všetky svoje nástroje podľa potreby. Ale objavili sa nezhody, pokiaľ ide o veľkosť a typy nástrojov zahrnutých do balíka stimulov.Rada na svojom záverečnom zasadnutí s Draghim, ktorého onedlho vystrieda Christine Lagardová, prijala viaceré opatrenia. Znížila napríklad úrokovú sadzbu z vkladov o 10 bázických bodov na -0,50 % a rozhodla sa obnoviť program nákupu aktív z eurozóny.Odznelo tiež, že Rada guvernérov by sa nemala snažiť vyhovieť očakávaniam trhu, ale mala by prijímať rozhodnutia na základe vlastných analýz.Zopár členov vyjadrilo pripravenosť zvážiť ďalšie zníženie úrokovej sadzby z vkladov o 20 bázických bodov, ak by balík stimulov nezahŕňal nákup aktív. Niekoľko členov dalo najavo, že považuje nákup aktív za tzv. posledný nástroj, ktorý by sa mal nasadiť iba v prípade závažnejších nepredvídaných udalostí a ktorý nie je opodstatnený vzhľadom na súčasný výhľad eurozóny.Zápisnica však odhalila aj znepokojenie, že neposkytnutie dostatočných stimulov, a to aj prostredníctvom nákupu aktív, by mohlo viesť k zvráteniu súčasných priaznivých finančných podmienok.Odznelo aj niekoľko výhrad k odôvodneniu dvojstupňového systému menovej politiky. Väčšina členov s ním však súhlasila, ukázala zápisnica.