Členovia súdnej rady sa budú zaoberať akciou Búrka, zadržaných v kauze obvinili najmä z korupcie

Právoplatne zastavené trestné stíhanie

Zadržanie trinástich sudcov

31.7.2025 (SITA.sk) - Členovia Súdnej rady SR sa na zasadnutí naplánovanom na 13. augusta budú okrem iného zaoberať policajnou akciou Búrka z roku 2020. Vyplýva to zo zverejneného programu zasadnutia.Šéfka súdnej rady Marcela Kosová , ktorá tento bod do programu iniciovala, v tejto súvislosti zdôraznila, že obvinených bolo 14 sudcov, pričom do dnešného dňa nebol ani jeden z nich právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.„Trom obvineným sudcom bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie. Niektorí sudcovia boli neprávoplatne oslobodení, u niektorých boli odmietnuté obžaloby a na niektorých doposiaľ ani neboli podané,“ pripomenula Kosová.Doplnila, že v júni sudkyne Andrea Haitová Otília Doláková súdnej rade oznámili, že uznesenia o zastavení ich trestného stíhania nadobudli právoplatnosť. Sudcovia zadržaní počas akcie Búrka boli podľa Kosovej mnohými novinármi, verejnými činiteľmi a verejnosťou „odsúdení“ takmer okamžite.„Pokračovalo to ďalšie roky, čo v praxi znamená, že nesmeli súdiť a mnohí stále nesmú, akoby neexistovala žiadna prezumpcia neviny. Zatýkanie sudcov bolo niekoľko rokov súčasťou Správ o právnom štáte Európskej komisii,“ dodala Kosová. Národná kriminálna agentúra (NAKA) počas akcie s názvom Búrka ešte v marci 2020 zadržala spolu 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby. Zadržaných obvinili prevažne z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti.Medzi obvinenými bola napríklad aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V októbri 2020 nasledovala akcia Víchrica.