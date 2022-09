Členovia Únie sa dohodli, že sa nebudú stretávať s ruskými predstaviteľmi, pár hodín po tom sa Szijjártó stretol s Lavrovom

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa vo štvrtok stretol s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom Udialo sa tak niekoľko hodín po tom, čo sa členské štáty EÚ zhodli na nestretávaní sa s ruskými predstaviteľmi, pretože to „nedáva veľký zmysel“. Referuje o tom web euronews.com.Szijjártó odôvodnil svoje stretnutie s Lavrovom v New Yorku na okraji Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) tým, že „mier si vyžaduje vyjednávanie a vyjednávanie si vyžaduje dialóg“.V sprievodnom videu povedal, že sa Lavrova opýtal, či sa stretol s inými ministrami zahraničných vecí EÚ počas pobytu v New Yorku a dostal odpoveď, že nie.„Samozrejme, môže sa stať, že doma opoziční poslanci, hovorcovia alebo členovia opozičnej tlače budú kritizovať moje stretnutie so Sergejom Lavrovom, ale faktom je, že ak sa mier nedosiahne s dialógom, nedosiahne sa vôbec. A myslím si, že ak v nasledujúcom období nenastanú rozhovory o mieri, svet bude čeliť ešte vážnejším následkom, čomu by bolo dobré zabrániť,“ dodal.