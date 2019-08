Členské krajiny EÚ odobrili opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Brusel 28. augusta (TASR) - Členské štáty Európskej únie v stredu súhlasili so súborom podporných opatrení, ktoré navrhla Európska komisia (EK), aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti upozornil, že exekutíva EÚ pozorne sleduje prejavy a vývoj extrémnych klimatických javov v Európe.uviedol komisár v správe pre médiá.Opatrenia, na ktorých sa členské štáty v stredu dohodli, zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby farmári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Poľnohospodári, ktorí sú vystavení suchu, sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a budú tak môcť zlepšiť svoje peňažné toky.Komisia spresnila, že vďaka tomu bude farmárom uhradených až 70 % priamych platieb do polovice októbra a 85 % platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra. Takisto budú povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív.Ide o opatrenia zahŕňajúce možnosť považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná alebo bol na nej vykonaný zber; vysiať "medziplodiny" ako(nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva, ako aj skrátiť osemtýždňové minimálne obdobie na, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po nich včas vysiaťUvedený balík opatrení by sa mal formálne prijať začiatkom septembra. Komisia dodala, že bude o vplyve sucha aj naďalej intenzívne komunikovať so všetkými členskými štátmi.(spravodajca TASR Jaromír Novak)