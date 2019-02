Členské krajiny NATO postupne prechádzajú na viacúčelové radary

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (OTS) - Zatiaľ čo v minulosti sa prehľad o vzdušnom priestore vzhľadom na obmedzené možnosti rádiolokačnej techniky považoval za samostatnú úlohu, v dnešnej dobe sa už táto funkcia prehľadu zlučuje s funkciou protivzdušnej obrany, ochrany pred riadenými strelami, neriadenými raketami a delostreleckou aj mínometnou muníciou (tzv. C-RAM). Na tento trend sa snaží reflektovať aj viacero členských krajín NATO, ktoré už zaradili alebo plánujú zaradiť do svojej výzbroje najnovšiu rádiolokačnú techniku vyvinutú jedným z globálnych lídrov vo výrobe radarov - izraelskou spoločnosťou ELTA Systems.Firma spadajúca pod popredného izraelského výrobcu v oblasti obranného, leteckého aj vesmírneho priemyslu Israeli Aerospace Industries (IAI) má rozsiahle skúsenosti s dodávkami špičkových systémov pre NATO, vrátane úplnej konektivity k systémom Aliancie. Príkladom môže byť veliaci a riadiaci systém NATO ACCS (Air Command and Control System) v Taliansku, kde sa za kompatibilitu systémov zaručila aj izraelská vláda. Systém NATO ACCS sa prepája s približne 550 externými kompletmi, ktoré majú medzi sebou približne 6 500 fyzických rozhraní - od najpokročilejších 3D rádiolokátorov až po staršie systémy sovietskej výroby. ELTA Systems tiež dodala AEW dron systému skorého varovania pre talianske letectvo s datalinkami NATO či radar MMR systému Iron Dome pre kanadskú armádu. Systémová architektúra radarov je navrhnutá podľa najprísnejších požiadaviek izraelského Národného bezpečnostného úradu a prepojiteľnosť so systémami NATO je navyše zabezpečovaná dcérskou firmou ELTA Systems v Európe alebo kompetentnými miestnymi partnermi v členských krajinách.Nakoľko NATO vyžaduje primárne certifikáciu podľa svojich noriem a nie nutne výrobu radarov na území Aliancie, čoraz viac jej členov siaha po najmodernejších výrobkoch vyrobených aj mimo územia NATO, ako napríklad v Izraeli. Najnovšie multi-mission radary (MMR) totiž v mnohých aspektoch prekonávajú klasické prehľadové 3D rádiolokátory. Anténový systém s aktívnym elektronickým vychylovaním lúča zlepšuje sledovanie nízko a pomaly letiacich cieľov, ktoré predstavujú čím ďalej tým väčšiu hrozbu s rozvojom moderných bezpilotných prostriedkov a nízko letiacich lietadiel alebo striel. Vyššia rýchlosť otáčania antény zase umožňuje obnovu radarových dát každé 4 sekundy, čo je hlavnou požiadavkou na presné sledovanie cieľa za účelom protivzdušnej aj protiraketovej obrany.Jednou z posledných krajín NATO zaujímajúcich sa o tieto moderné rádiolokačné systémy je aj Česká republika. Agentúra pre kybernetickú bezpečnosť v Českej republike vzala na vedomie garanciu kompatibility so systémami NATO a podpis zmluvy s ELTA Systems je preto po vyhratom tendri na spadnutie. Izraelská štátna firma už v súčasnosti spolupracuje s viacerými aktérmi českého obranného priemyslu ako CS-SOFT, Aero Vodochody či RETIA a verí, že tieto spoločné projekty jej uľahčia prienik aj na ďalšie európske trhy.