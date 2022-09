Členstvo Fínska v NATO môže spraviť z krajiny cieľ ruských operácií, hrozí nárast korporátnej špionáže

Zameranie na cudzincov

Ruská korporátna špionáž

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - Budúce členstvo Fínska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) z neho môže urobiť cieľ pre ruské spravodajské a ovplyvňovacie operácie. Vo štvrtok na to upozornila Fínska bezpečnostná a spravodajská služba s tým, že Moskva sa môže pokúsiť cez Fínsko dostávať spravodajské informácie súvisiace s vojenskou alianciou.Služba, ktorá je známa aj pod skratkou Supo, vo svojej správe o bezpečnosti krajiny uvádza, že Rusko sa obrátilo na kybernetické prostredie a ďalšie spravodajské zdroje vrátane cudzincov žijúcich v Rusku, keďže na Západe čelí prekážkam so svojimi ľudskými spravodajskými operáciami, ktoré majú tradične diplomatické krytie.Ruské bezpečnostné a spravodajské služby sa so zhromažďovaním spravodajských informácií čoraz viac zameriavajú na cudzincov, ktorí bývajú v Rusku alebo ho navštevujú, a cieľom podľa Supo môžu byť aj Rusi pracujúci na Západe navštevujúci svoju vlasť.Zvyšuje sa aj hrozba ruskej korporátnej špionáže, keďže sankcie uvalené Západom nútia Moskvu spustiť výrobu špičkových technológií, ktorá by nahradila dovoz. „Toto kladie osobitný dôraz na bezpečnosť údajov vo fínskych podnikoch,“ varuje Supo.Fínsko, ktoré má najdlhšiu hranicu s Ruskom zo všetkých členov Európskej únie, požiadalo o členstvo v NATO v máji spoločne so susedným Švédskom.