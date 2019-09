Členstvo krajín západného Balkánu v EÚ je jednou z priorít V4

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) - Vzťahy krajín Vyšehradskej štvorky a západného Balkánu sú veľmi dobré. Celý tento región patrí k územným prioritám V4 minimálne od roku 2004, keď prišlo k rozšíreniu Európskej únie. Pre TASR to uviedol analytik Tomáš Strážay, riaditeľ Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA).Vyslovil sa tak na margo štvrtkového stretnutia premiérov krajín Vyšehradskej štvorky a partnerov z krajín západného Balkánu na Pražskom hrade.Takýto regulárny formát stretávania sa ministrov zahraničných vecí, respektíve ďalších predstaviteľov (vo štvrtok konkrétne premiérov V4 a západného Balkánu), nemá žiadne iné regionálne zoskupenie v EÚ a ide o špecifikum V4, podotkol odborník na regionálnu spoluprácu v strednej Európe a rozširovanie EÚ.skonštatoval Strážay.Kosovo účasť svojho vysokého predstaviteľa na štvrtkovom stretnutí skupiny V4 a západobalkánskych krajín v stredu podľa medializovaných informácií odvolalo. Reagovalo tak na výroky prezidenta Zemana, ktorý po stredajšom stretnutí so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom v Belehrade rozprával o zrušení uznania samostatného Kosova.Strážay pripomenul, že doteraz Česko vystupovalo v pozícii krajiny, ktorá spolu s ďalšími Vyšehradskými krajinami - Poľskom a Maďarskom - vzala na vedomie a uznala vyhlásenie nezávislosti Kosova. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nezávislosť Kosova neuznávajú. Vyjadrenia českého prezidenta podľa jeho slov vypovedajú o určitom problémovom momente pre kosovskú stranu.Čo sa týka prístupového procesu EÚ, krajiny takzvanej západobalkánskej šestky sa nachádzajú v rôznych štádiách.vysvetlil Strážay.Severné Macedónsko a Albánsko sa už dlhšie usilujú o začatie prístupových rozhovorov s EÚ. Toto rozhodnutie bolo v lete odložené na október. Predstavitelia oboch krajín očakávajú aj vzhľadom na pozitívne odporúčanie Únie, že k začatiu týchto rozhovor príde.Strážay upozornil, že je tu všakPodľa Strážaya je preto ťažké predpokladať vývoj. Albánsko a Severné Macedónsko sú podľa neho teraz v zornom hľadáčiku nielen politikov, ale aj analytikov v celej Európskej únii, lebo sú to tie dve krajiny, kde by sa integračný proces mohol posunúť v tomto roku najďalej.Pripomenul však, že ani otvorenie prístupových rokovaní neznamená záruku členstva.uzavrel.