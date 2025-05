Členstvo Slovenska v EÚ je ohrozené ako nikdy predtým, progresívci organizujú zhromaždenia na jeho podporu – VIDEO

Kritika Únie dominuje, PS zdôrazňuje jej význam

Hnutie Slovensko zdôrazňuje význam suverenity členských štátov

Zachovanie práva veta je pre Hnutie Slovensko kľúčové

Remišová: Vláda ohrozuje prácu aj naše európske ukotvenie

1.5.2025 (SITA.sk) - Členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) nikdy nebolo tak vážne spochybňované ako dnes. Vyhlásilo to hnutie Progresívne Slovensko . Predseda hnutia Michal Šimečka a člen predsedníctva Ivan Korčok sú názoru, že vstup SR do EÚ bol jeden z momentov, ktoré definujú krajinu.Podľa nich nie je pochýb o tom, že je Slovensko vďaka členstvu v Únii bohatšie a bezpečnejšie. Šimečka však upozornil, že vládni politici dnes nevedia dnes povedať nič pozitívne o tom, čo toto členstvo pre Slovensko znamená.„Počúvame len kritiku – že Únia je slabá, že zavádza regulácie, že nám Brusel niečo diktuje, alebo že financuje vojnu. Práve v tento deň si však treba pripomenúť, aký obrovský civilizačný a existenciálny význam má naše členstvo. Bez EÚ by sme boli oveľa chudobnejší, mali by sme menej suverenity, naša demokracia a štátnosť by boli slabšie a boli by sme menej bezpeční,” zdôraznil Šimečka.Podľa predsedu PS nikdy nebolo členstvo v EÚ tak spochybňované významnými politikmi, ako teraz, a ani riziko vystúpenia z EÚ nebolo podľa neho nikdy také reálne. Podľa Šimečku ide o extrémne nebezpečné signály, na ktoré chcú aj verejne upozorňovať, napríklad prostredníctvom zhromaždenia, ktoré PS organizuje 8. mája o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody. Zhromaždenia sa uskutočnia aj v ďalších desiatich slovenských mestách.„Spoločne si pripomenieme Deň Európy a víťazstvo nad fašizmom. Zároveň odmietneme avizovanú návštevu premiéra Fica v Moskve,” priblížil Šimečka cieľ protestov. Korčok súčasne upozornil, že 21. výročie vstupu do EÚ si Slovensko pripomína v čase, keď europoslankyňa za Smer-SD Judita Laššáková chodí po školách a rozpráva o vystúpení z EÚ.„Dnes chceme oslavovať naše členstvo v EÚ. Preto sme sa v PS rozhodli pripomenúť si toto výročie a na Námestí slobody v Bratislave sme spolu s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami rozprestreli obrovskú vlajku EÚ. Pretože okrem toho, že sme vlastenci, ktorí zastupujú záujmy SR, sme aj hrdí Európania. Aj dnes chceme dať signál, že moderné vlastenectvo ide ruka v ruke s európanstvom,“ dodal Korčok. Hnutie Slovensko sa pri prežitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ vyjadrilo, že prioritou musí byť suverenita členských štátov a spoločná obrana. Ako pripomenulo, SR je od roku 2004 plnohodnotnou EÚ, ktorá je založená aj na princípoch solidarity, subsidiarity a proporcionality. Slovensko svojim vstupom do EÚ získala podľa hnutia množstvo konkrétnych výhod, ako napríklad voľný pohyb osôb a tovarov, študijné a pracovné príležitosti pre mladých či ekonomickú stabilitu a prístup k fondom EÚ.„Zastávame názor, že SR, ako aj jej jednotlivé krajiny EÚ, si musia zachovať svoju suverenitu a zachovanie práva veta. Je to nevyhnutné preto, aby Únia zostala životaschopným a férovým partnerstvom medzi rovnými,“ vyhlásilo hnutie, ktoré si však súčasne uvedomuje, že EÚ v súčasnosti čelí mnohým výzvam, a to bezpečnostným, ekonomickým i energetickým a tiež sa musí vysporiadať aj s vplyvom globálnych kríz.Hnutie Slovensko súčasne vyzýva na posilnenie spoločnej obrannej politiky EÚ, ktorá bude založená na spolupráci a efektívnom využívaní zdrojov. Podľa bývalého poslanca európskeho parlamentu Petra Polláka (hnutie Slovensko) sa EÚ musí reformovať tak, aby vedela rýchlo a efektívne reagovať na aktuálne výzvy, pričom je dôležité zachovať solidaritu medzi členskými štátmi. Zachovanie práva veta je podľa neho kľúčové.„Nesmie však viesť k paralyzácii a neflexibilite EÚ ako celku. EÚ musí byť schopnej, rýchlej, rozhodnej reakcie, najmä v oblasti bezpečnosti a obrany,” dodal Pollák podľa ktorého je koordinácia a dôvera medzi štátmi EÚ v oblasti obrany životne dôležitá.“Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová podotkla, že prvý máj nie iba dňom, kedy si pripomíname vstup Slovenska do EÚ, ale je aj sviatkom práce. „Práve v týchto dňoch vidíme, ako vláda Roberta Fica Smer-SD ) ohrozuje oboje – prácu aj naše európske ukotvenie,“ vyhlásila Remišová. Pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ Remišová pripomenula, že členstvo prináša nielen príležitosť na rozvoj krajiny, ale poskytuje aj bezpečnostné záruky a mier.Predsedníčka Za ľudí preto odsudzuje kroky súčasnej vlády v zahraničnej politike a tiež plánovanú cestu premiéra do Moskvy. „V čase, keď Európa diskutuje o spoločnej obrane a bezpečnosti, premiér cestuje do Moskvy, aby sa stal propagandistickou figúrkou režimu, ktorý vrátil do Európy najväčší teror od konca druhej svetovej vojny. Fico nejde oslavovať mier, on ide oslavovať Putinovu agresiu a z tribúny nadšene mávať vojakom, ktorí masakrujú našich susedov,“ vyhlásila Remišová a podotkla, že dokonca aj maďarský premiér Viktor Orbán našiel toľko dôstojnosti, aby sa nezúčastnil.„Nehovoriac o tom, že sa Fico ide poklonkovať režimu, ktorého strategickým cieľom je rozbitie EÚ a poškodzovanie jej členských štátov. Fico zásadne ohrozuje základné národné a bezpečnostné záujmy SR,“ uzavrela Remišová.Slovensko si vo štvrtok pripomína 21. výročie vstupu do Európskej únie (EÚ). Súčasťou Európskej únie sme sa stali v roku 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami, čo je doposiaľ najväčšie rozšírenie EÚ. Okrem Slovenska sa členmi EÚ v danom roku stali aj Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.