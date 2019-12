Členstvo v EÚ prinieslo Rakúsku veľké výhody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 22. decembra (TASR) - Sľub spred 25 rokov znel, že vstup do Európskej únie prinesie každému Rakúšanovi 1000 šilingov resp. 73 eur. Rakúska obchodná komora Wifo vypočítala, že skutočnosť bola ešte pozitívnejšia: Rakúšania si dnes môžu dovoliť o 16 % viac než v prípade, že by do EÚ nevstúpili. Rakúsko vďaka blízkosti východnej Európy profitovalo z členstva viac než Fínsko a Švédsko, ktoré do EÚ vstúpili v rovnakom čase.Hnacou silou pre tento pozitívny vývoj bol vývoz do ďalších členských štátov, ktorý vďaka členstvu stúpol o polovicu. Navyše, zrušenie ciel a ďalších obchodných prekážok prinieslo lacnejší dovoz. To viedlo k tomu, že úroveň cien je o 2,4 % nižšia, než by bola bez členstva. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) je vyšší o 16 %, nominálny HDP o 13 %. Zamestnanosť by bola bez vstupu do EÚ zhruba o 13 % nižšia než teraz, to znamená o 500.000 menej pracovných miest." napísala Wifo vo svojej analýze. Rakúske firmy veľmi skoro rozpoznali trhový potenciál východnej Európy, vďaka čomu v porovnaní s Fínskom a Švédskom oveľa viac profitovali z nových členov.Wifo odhaduje, že Rakúsko bude v porovnaní s ostatnými členskými krajinami viac profitovať aj z ďalšieho kola rozširovania o balkánske štáty. Podľa komory sú však ciele tohto rozširovania pre rok 2025 príliš ambiciózne vzhľadom na slabé ekonomické výsledky, nedostatky v investíciách do infraštruktúry a politické prekážky na Balkáne.Napriek tomu môže byť členstvo tohto regiónu ekonomicky atraktívne. Wifo upozorňuje na snahu Číny vytvoriť novú hodvábnu cestu a EÚ by sa do projektu mala zapojiť, čo by mohlo priniesť pozitívne impulzy aj rakúskemu hospodárstvu.