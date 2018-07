Cliff Richard vyhral súdny spor so stanicou BBC

ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. júla (TASR) - Britský spevák Cliff Richard uspel v súdnom spore, ktorý viedol so stanicou BBC ohľadom jej reportáže o policajnom zásahu v jeho dome. Najvyšší súd mu v stredu zároveň priznal odškodné 210.000 libier.Sir Cliff tvrdil, že pokrývanie policajnej razie v jeho dome, ku ktorej došlo v roku 2014 v rámci vyšetrovania historických obvinení z pohlavného zneužívania detí, bolojeho súkromia. K zatknutiu ani k obvineniu speváka v tejto súvislosti však nikdy nedošlo. Obvinenia siahajú ešte do roku 1985.Sudca rozhodol, že BBC, ktorá prináša aj túto správu, porušila práva sira Cliffa na súkromiespôsobom. Policajná razia, ktorej priebeh odvysielalo predmetné médium, sa odohrala v dome 77-ročného speváka v grófstve Berkshire na juhovýchode Anglicka. Cliff Richard sa vtedy nachádzal v Portugalsku.Za inváziu do svojho súkromia, finančnú stratu a poškodenie dobrého mena požadoval umelec čoodškodné. Spevák už predtým dostal od polície odškodné 400.000 libier. Podľa spravodajskej stanice Sky News by stredajší verdikt mohol negatívne ovplyvniť slobodu tlače na reportovanie o policajnom vyšetrovaní.