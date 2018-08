Clint Dempsey ukončil svoju kariéru

Archívna snímka, Clint Dempsey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 29. augusta (TASR) - Bývalý kapitán reprezentácie USA Clint Dempsey v stredu ukončil svoju futbalovú kariéru.Tridsaťpäťročný útočník uviedol, že je správny čas na koniec. Dempsey je spolu s Landonom Donovanom na čele historických tabuliek v počte gólov USA, v 141 zápasoch ich dal dokopy 57.Kariéru odštartoval v drese New England Revolution v MLS, neskôr prestúpil do Anglicka, kde bol dlhoročnou oporou Fulhamu a úspešnú sezónu zaznamenal aj v Tottenhame. V roku 2013 sa vrátil do USA a až doteraz pôsobil v Seattle Sounders. Informovala agentúra AP.