Člnkovanie na Štrbskom Plese obohatil čln s preskleným dnom

Ilustračné foto. Ilustračné foto.

Štrbské Pleso 16. júla (TASR) - Na hladine Štrbského plesa sa počas leta začala v poradí 10. sezóna člnkovania, tento rok ju obohatil čln s preskleným dnom. „Osada Štrbské Pleso patrí medzi najnavštevovanejšie vo Vysokých Tatrách a tradícia člnkovania sa tam začala rozvíjať už pred 145 rokmi," uviedla Zuzana Fabianová zo spoločnosti Tatry Mountain Resorts a.s., ktorá člnkovanie na tomto tatranskom jazere prevádzkuje.





Počiatky siahajú do roku 1873, kedy si zakladateľ osady Jozef Szentiványi postavil na južnom brehu jazera poľovnícku chatku a prístavné mólo s člnkovaním sprístupnil verejnosti. Popri kúpaní v prírodnej plavárni sa stalo ďalšou obľúbenou aktivitou. V roku 1921 na Štrbskom Plese zbúrali starú krytú plaváreň a o rok neskôr postavili novú odkrytú s dreveným pristávacím mólom a požičovňou lodiek. Neskôr ju v roku 1946 výrazne rozšírili a zmenili na lodenicu. Medzi dvoma svetovými vojnami sa na hladine podľa Fabianovej objavovali sporadicky aj plachetnice. V 50. rokoch sa člnkovanie stalo ľudovou zábavou a sezóna trvala od mája do októbra. „V roku 1984 bolo člnkovanie z ochranárskych a bezpečnostných dôvodov zrušené, najmä kvôli odpadu a znečisteniu plesa," doplnila.K obnoveniu tejto aktivity došlo po 24 rokoch 5. júla 2008 z iniciatívy starostu obce Štrba Michala Sýkoru a bývalých Tatranských lanových dráh. Súčasné plávajúce mólo je ukotvené približne v rovnakých miestach ako v 19. storočí. Pre návštevníkov je k dispozícii 23 drevených člnov, využiť môžu osobného veslára či požičanie svadobného člnka. „Minuloročná sezóna bola z nášho pohľadu najúspešnejšia, kedy sme za 73 dní prevádzky vyplavili 5500 člnov a odviezli viac ako 18.000 zákazníkov. Tento rok sme okrem člna s preskleným dnom vymenili aj všetky plastové člny za nové drevené, pretože lepšie zapadajú do prostredia. Presklený čln bol vyrobený s myšlienkou využitia čistoty Štrbského plesa a pozorovania živočíchov, rastlín, či dna jazera," objasnila Petra Jánošová z TMR.





Štrbské pleso leží v nadmorskej výške 1346 metrov, má hĺbku 26 metrov a zaberá plochu takmer 20 hektárov. Jazero morénového typu je druhé najväčšie vo Vysokých Tatrách. Takmer 155 dní v roku je pokryté ľadom, nemá žiadny povrchový prítok ani odtok a napájané je iba podzemnými prítokmi a priesakmi. Návštevníci sa môžu počas člnkovania kochať výhľadom na končiare Soliska, Patrie, Štrbského štítu, či Furkotského hrebeňa. Jazero patrí do 5. stupňa ochrany a tak podlieha prísnym opatreniam. Je tam zakázané chytanie a lovenie rýb a kŕmenie divých kačíc a vodných živočíchov. „Na člnky nie je dovolené brať žiadne jedlo ani príručnú batožinu. Počas člnkovania je zakázané fajčiť, kričať a hádzať odpadky do plesa. Kúpanie a skákanie z člnov do vody je zakázané. Nástup a výstup z člnkov je možný iba na prístavnom móle. Viesť čln pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok alebo iným spôsobom ohrozovať bezpečnosť člnkovania je taktiež zakázané," upozornila Jánošová.