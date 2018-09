Clooneyová žiada mjanmarskú líderku o prepustenie väznených novinárov

Na snímke Amal Clooneyová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. septembra (TASR) - Prominentná britsko-libanonská advokátka zaoberajúca sa ľudskými právami Amal Clooneyová v piatok vyzvala mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij, aby udelila milosť dvojici novinárov tlačovej agentúry Reuters, ktorí sú uväznení v Mjanmarsku, tvrdiac, že líderka má "kľúče" k ich prepusteniu.Clooneyová to uviedla počas svojho prejavu o slobode tlače na pôde OSN v New Yorku, pričom sa pokúsila prepojiť niekdajší ikonický status Su Ťij ako obhajkyne ľudských práv s výzvou na prepustenie väznených žurnalistov. Ťjo Sou U (28) a Wa Lone (32) boli zatknutí vlani v decembri na predmestí bývalej mjanmarskej metropoly Rangún.Mužov obvinili z porušenia zákonov o štátnom tajomstve počas práce na správe o masakre rohinských moslimov a tento mesiac ich odsúdili na sedem rokov odňatia slobody, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie.Podľa Clooneyovej, ktorú cituje denník The Guardian, ich zatknutím sa mjanmarská vláda pokúsila zabrániť agentúre Reuters v publikovaní správy o protizákonnom zabití desiatich rohinských mužov a chlapcov. Advokátka poznamenala, že Su Ťij kedysipovedala Clooneyová na adresu mjanmarskej líderky.Približne 700.000 rohinských moslimov utieklo do susedného Bangladéša na pozadí brutálnej vojenskej kampane v prevažne budhistickom Mjanmarsku. Tamojšia armáda čelí obvineniam z hromadného znásilňovania, vrážd a vypálenia tisícov obydlí po útoku rohinských militantov na bezpečnostné základne v auguste 2017.