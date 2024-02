Čo ak Calzona nebude stíhať reprezentačné povinnosti? Podľa Kováčika to budú riešiť radikálne a stopnú mu prácu v Neapole

Hamšík do Neapolu nepôjde

Jeho prácu v Neapole môžu ukončiť

Môže nastať ešte jeden problém

21.2.2024 (SITA.sk) - Za dočasným uvoľnením trénera Francesca Calzonu do SSC Neapol do konca tejto sezóny za prísne stanovených podmienok pokračovania v slovenskej reprezentácii sú dobré vzťahy, ale aj skutočnosť, že Neapol nie je provinčný klub, ale úradujúci taliansky majster. A Calzona tam už navyše pôsobil, takže pozná prostredie.V rozhovore pre denník Šport to potvrdil prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) "Na základe toho, že poznám systém práce Francesca Calzonu a jeho realizačného tímu, nepochybujem, že všetko bude fungovať bez problémov. Verejnosť nemá možnosť poznať, ako naozaj vyzerá práca reprezentačného trénera medzi asociačnými termínmi. My, ktorí ju poznáme, vieme, že sme si mohli dovoliť uzavrieť túto dohodu. Národný tím neutrpí," skonštatoval Ján Kováčik.Šéf SFZ pridal informáciu, že pôvodne sa mali s Calzonom do Neapola sťahovať aj ďalší traja členovia jeho realizačného tímu slovenskej reprezentácie, napokon to budú iba dvaja z troch."Budú to asistent trénera Simone Bonomi a videoanalytik Marco Brini. Médiá hovorili aj o tímovom manažérovi Marekovi Hamšíkovi, ale on v Neapole pracovať nebude," informoval Kováčik.Vedenie SFZ nepochybuje o tom, že Calzona bude stíhať svoju prácu v Taliansku aj na Slovensku a ak by sa vyskytli problémy v súvislosti s napĺňaním reprezentačnej zmluvy, riešilo by sa to radikálne."V zmluve máme klauzulu, na základe ktorej môžeme jeho prácu v Neapole kedykoľvek ukončiť. Nemám pochybnosti o tom, že realizačný tím pozná všetkých hráčov. Na komunikácii s nimi a systéme práce sa nič nezmení," zdôraznil Kováčik.Francesco Calzona nedávno podpísal predĺženie zmluvy so SFZ ako hlavný tréner slovenskej reprezentácie do 31. decembra 2025 s opciou v prípade postupu na majstrovstvá sveta 2026. Ak by Neapol po skončení aktuálnej sezóny 2023/2024 túžil pokračovať v spolupráci s Calzonom, nastal by problém, ktorý by sa musel vyriešiť."Ak sa tak stane, budeme sa tým zaoberať. Neapol bude musieť s nami rokovať. Francesco Calzona je náš tréner do konca roka 2025 s tým, že sme mu umožnili do konca mája viesť Neapol. Žiadna iná dohoda neexistuje," vysvetlil Kováčik pre Šport.Calzona má za sebou v staronovom prostredí prvý tréning ako hlavný tréner Neapola a už v stredu na neho čaká krst ohňom - prvý súboj osemfinále Ligy majstrov proti španielskemu veľkoklubu FC Barcelona."FC Barcelona má silný tím, jeden z najsilnejších v Európe. Vnímame ich silu, ale nebojíme sa, lebo my sme Neapol," cituje Calzonu oficiálny web Európskej futbalovej únie. Zápas má na Štadióne Diega Armanda Maradonu výkop o 21.00 h.